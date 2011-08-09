حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش دعا در آرامش بخشی روحی و روانی انسان گفت: قرآن می فرماید "الابذکرالله تطمئن القلوب" ذکر و یاد خدا آرامش بخش دلهاست. ذکر و یاد خدا در قالبها و عناوین مختلف آمده که یکی از آنها نماز به معنای دعا است.

وی افزود: انسان با تضرع و دعا و نیایش و ارتباط با خدا به یک قدرت مطلق لایزالی پی می برد که این قدرت مطلق می تواند تمام نیازهای انسان را در همه شرایط و مراحل مرتفع کند. این تکیه و ارتباط با خداوند احساس آرامش به ارمغان می آورد و آدمی می تواند در تمام مراحل زندگی با تکیه به این پشتوانه به راه خود با موفقیت ادامه دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر نقش دعا در ارتقای اعتماد به نفس یادآور شد: در روایات آمده است که "الدعا سلاح المؤمن". فردی که در یک نبرد حضور دارد اگر اسلحه نداشته باشد بطور طبیعی توان مقابله با دشمن را ندارد از این روایت این معنا برمی آید که دعا مثل اسلحه ای که به انسان قدرت و اعتماد به نفس و آینده توأم با پیروزی می دهد، دعا نیز چنین حالت روحی را برای مؤمن ایجاد می کند.



وی با بیان اینکه باید زمینه های دعا فراهم شود، افزود: اگر کسی می خواهد به مغز و جان دعا در لسان ائمه معصومین(ع) به ویژه امام سجاد(ع) پی ببرد ابتدا باید شرایط دعا و ارتباط با خدا را در خود فراهم کند. اولین گام ترک گناه و عمل به دستورات الهی است. گام بعدی خلوص است یعنی اگر انسان چیزی از خدا می طلبد تنها از او بخواهد چون اگر از خدا بخواهد همه چیز به کمک او می آید اما اگر انسان در دعا شرک ورزد و به غیر از خدا به افراد و چیزهای دیگر امیدوار باشد، بطور قطع دعایش مستجاب نمی شود.

وی اخلاص، ترک گناه، بستر سازی دعا و ایجاد حال دعا را از دیگر عوامل استجابت دعا برشمرد و گفت: علاوه بر این آنچه از خدا می طلبیم باید منطبق با موازین شرعی و عقلی باشد و چیزی را مطالبه نکنیم که با عقل و شرع سازگار نیست.

حجت الاسلام نیک نژاد با بیان اینکه گناه، عدم اخلاص، شرک در دعا، تظاهر و خودخواهی و... از مهمترین موانع استجابت دعا به شمار می روند ، افزود: اگر دعا مجرد این مسائل باشد آنگاه به مرحله اجابت خواهد رسید.

وی تنزل دعا از سطح عرشی به فرشی را مهمترین آسیب مجالس دعا خواند و گفت: نباید سطح دعا را به مسائل ناچیز و اوهام و خرافات پایین آورد و برای چیزی که نه شرعی و نه عقلی و نه منطقی است انسان در قالب دعا آن را مطالبه کند که این کارها باعث تنزل جایگاه دعا می شود. دعاها باید جنبه عرشی داشته باشد و انسانی که چیزی از خداوند می خواهد باید بداند که خدا قدرت این را دارد و کارهای سخیف و پیش پا افتاده و خرافات را در دعا نگنجاند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تهران افزود: دعاهای منسوب به ائمه اطهار(ع)در چند سطح تقسیم می شود از جمله دعاهای معروفی که در کتب ادعیه معتبر بیان شده است اما برخی مواقع متأسفانه می بینیم خود دعا که دارای مضامین بسیار بلند و پرمحتوا است با بی حالی و بی توجهی خوانده و حتی از ترجمه آن برای فهم عموم استفاده نمی شود و به بهانه این دعاها یک ساعت مسائل حاشیه ای بیان می شود.

نیک نژاد در پایان تأکید کرد: حاشیه سازی در مجالس دعا باعث می شود که دعا که اصل موضوع است فرع و آن حاشیه اصل شود. در دعاها باید به اصل دعا پرداخت و برای مخاطبان ترجمه و تفسیر و شأن دعا تبیین شود و به مسائل فرعی و حاشیه ای کمتر پرداخته و به خود دعا توجه شود و این آسیب جدی مجالس دعا است و متأسفانه با تصور گرم کردن مجلس و آماده سازی مجلس خیلی به دعاها حاشیه می زنیم و دعایی که ظرف نیم ساعت یا یک ساعت خوانده می شود برخی مواقع با اضافه کردن حاشیه های غیرضرور دو ساعت طول می کشد و ما را از اصل و محتوای دعا دور می کند.