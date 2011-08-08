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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

حبیب نژاد خبر داد:

صادرات 1.5 میلیون دلاری ماهیان گرم آبی مازندران به خارج کشور

صادرات 1.5 میلیون دلاری ماهیان گرم آبی مازندران به خارج کشور

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران گفت: 1.5 میلیون دلار ماهیان گرم آبی چهار ماهه نخست امسال به خارج از کشور صادر شد.

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از صادرات 543 تن ماهیان پرورشی گرم آبی تازه به ارزش 1.5 میلیون دلار چهار ماهه نخست امسال از استان خبر داد.

وی افزود: مازندران به عنوان یکی از قطب های مهم تولید آبزیان پرورشی گرم آبی در کشور بوده که با تولید 39 هزار تن ماهیان گرم آبی در سال جاری، مقام اول تولید ماهیان گرم آبی را در کشور دارا است.

مدیر کل شیلات مازندران اظهار داشت: صادرات انواع ماهیان گرم آبی پرورشی تازه از مازندران در چهار ماهه نخست سال 90 به صورت عمده از دو شهرستان ساری و بابل و مقصد آن کشور عراق بوده است.

حبیب نژاد، ارزش هر کیلوگرم ماهی پرورشی صادراتی را سه دلار اعلام و تصریح کرد: ارزش اقتصادی صادرات چهار ماهه نخست امسال 1.5 میلیون دلار برآورد شده است.

مازندران از قطبهای تولید ماهی پرورشی در کشور است.

کد مطلب 1378583

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