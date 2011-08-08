خبرنگاران باید به جایگاه حساس خود واقف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه فرهنگ‌سازی یکی از وظایف اصلی رسانه‌ها است، افزود: در مقوله‌هایی همچون ترافیک، مهاجرت، سرقت و اعتیاد، نقش رسانه‌ها بسیار پررنگ است و باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: اهالی رسانه، افسران خط مقدم منافع ملی نظام به‌شمار می‌آیند که با اطلاع‌رسانی به‌موقع خود باعث ارتقاء امنیت در سطح جامعه شده و کاهش آسیب‌ها را منجر می‌شوند.

سرهنگ شرفی افزود: با افزایش سطح آگاهی مردم، فرهنگ خودکنترلی در جامعه حاکم می‌شود که این امر به خودی خود منجر به کاهش جرائم و آسیب‌های ناشی از آن می‌شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی، رسانه‌ها را همراه خود دانسته و در اجرای وظایف محوله، ارباب جراید را نیز شریک کاری خود می‌داند، گفت: رسانه‌ها به‌عنوان یکی از سه ضلع توسعه کشور می‌توانند وارد عمل شده و با ایجاد رابطه با نخبگان جامعه به تحلیل مسائل اجتماعی پرداخته و راهکارها را به گوش مسئولان برسانند.

سرهنگ شرفی آگاه سازی جامعه و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها را از اهداف اطلاع‌رسانی درست دانست و افزود: ارباب جراید نقش به‌سزایی را در تولید امنیت دارند زیرا بخشی از ناامنی به علت نشر اکاذیب و گسترش شایعه در جامعه است.



