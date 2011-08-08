خبرنگاران راه شکوفایی دانش و توسعه پایدار کشور را فراهم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در پیام خود با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار و تقـارن آن بـا ماه رمضان، گفت: تقارن روز خبرنگار با ماه ضیافت الهی را به صاحبان اندیشه و قلم، جامعه متعهد خبرنگاران و روزنامه نگاران پرتلاش کشور که پیشگامان عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی محسوب می‌شوند، صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

جاسبی در این پیام ادامه داد: نامگذاری روز خبرنگار یادآور بزرگداشت خبرنگار آزاده و شهید محمود صارمی و نکوداشت مقام و منزلت خبرنگار، فرصتی برای قدرشناسی از خدمات موثر و تلاش‌های بی‌وقفه جامعه خبرنگاران کوشا و مسئولیت‌پذیر کشورمان است.

وی در این پیام تاکید کرد: بدون تردید، انتقال آگاهانه و صحیح اخبار از سوی خبرنگاران به افکار عمومی، توان درک و تحلیل اقشار مختلف جامعه را ارتقا می‌بخشد. از این رو حفظ حرمت قلم و رعایت حریم حرفه شریف خبرنگاری در جامعه باید از اعتبار و منزلت مضاعفی برخوردار شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: خبرنگاران پرتلاش و فداکار در مسیر ایفای وظایف قانونی در حیطه اطلاع رسانی همواره با تعهد و بصیرت، بر مدار انصاف و اخلاق حرکت کرده و راه شکوفایی دانش و توسعه پایدار کشور را فراهم می سازند.

جاسبی در این پیام تاکید کرد: امروز، میهن اسلامی‌مان شاهد رشد چشمگیر و شتابان شاخص های علمی و پژوهشی و در آستانه جهش علمی قرار گرفته و شایسته است تا تحولات مهم و پیشرفت‌های چشمگیر علمی و پژوهشی کشور‌مان به افکار عمومی عرضه شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این پیام روز خبرنگار را روز حق طلبی و پاسداشت قلم دانست و این روز را به همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی صمیمانه تبریک و تهنیت گفت.