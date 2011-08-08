نصب دستگاه های ضد تگرگ در 150 هکتار از اراضی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سعداله اسکندری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان اظهار داشت: برای بررسی نحوه نصب سیستم ها و دستگاه های ضد تگرگ، کارشناسانی به کشور ترکیه، ارمنستان و استان آذربایجان غربی اعزام شده اند که در صورت تامین اعتبارات لازم در این خصوص نصب تعدادی از آنها به طور آزمایشی و پایلوت در استان انجام خواهد شد.

اسکندری با اشاره به اینکه تگرگ همه ساله خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و باغات استان وارد می سازد، گفت: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برای کاستن از میزان این خسارات تصمیم به نصب این دستگاه ها در استان گرفته است.

وی با بیان اینکه هرکدام از این دستگاه ها قادر است بیش از 150 هکتار از اراضی اطراف خود را زیر پوشش قرار دهد، افزود: این دستگاه ها که با استفاده از گاز بوتان و پروپان کار می کنند و 12 کیلومتر برد دارند، قادرند از طریق شلیک امواج صوتی به داخل توده های ابر تگرگ زا از بارش تگرگ جلوگیری و آن را تبدیل به باران کنند.

اسکندری با بیان اینکه این دستگاه ها به صورت کنترل از راه دور کار می کنند و حتی می توان با استفاده از تلفن همراه آنها را فعال کرد، افزود: امیدواریم با تامین اعتبار خرید این سیستم ها و با نصب این دستگاه ها در مناطق مختلف استان از میزان خسارات سالانه تگرگ در آذربایجان شرقی به میزان قابل توجهی کاسته شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه طبق برآوردهای انجام پذیرفته و استعلام صورت گرفته قیمت هریک از این دستگاه ها 120 میلیون ریال است، افزود: امیدواریم هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی خود متولی خرید این سیستم ها شده و براین نکته واقف گردند که نصب این دستگاه ها هم به نفع کشاورزان بوده و هم به نفع صندوق است.