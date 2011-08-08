به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم آرژانتینی من سیتی اوایل تابستان اعلام کرد از این پس دیگر نمی خواهد از فرزندانش دور باشد و به همین خاطر روبرتو مانچینی، سرمربی تیم به او اجازه جدایی از تیم فوتبال منچسترسیتی را داد. پس از آن صحبت از پیوستن ته‌وز به کورینتیانس برزیل مطرح و احتمال داده شد که این بازیکن هرگز به ورزشگاه "اتحاد" بازنگردد.

برپایه گزارش ساکرنت، پیوستن ته‌وز به کورینتیانس نهایی نشد و پس از آن موضوع حضور این بازیکن 27 ساله در تیم فوتبال اینتر مطرح شد که این انتقال هم به سرانجام نرسید.

ته‌وز روز دوشنبه و درست یک روز پس از اینکه تیم من سیتی در دیدار جام خیریه با نتیجه 3 بر 2 به منچستریونایتد باخت با یک هامر مشکی به کارینگتون (زمین تمرین من سیتی) بازگشت و پیش از اینکه وارد مجموعه شود از سوی گارد امنیتی حاضر در ورزشگاه مورد استقبال قرار گرفت.

مانچینی با بازگشت ته‌وز به تمرینات من سیتی این فرصت را خواهد داشت تا در خصوص آینده این بازیکن در منچسترسیتی در رقابت‌های لیگ برتر با او رو دو رو به گفتگو بپردازد.