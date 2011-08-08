عطوفت اسلامی در راستای رفع مشکلات مهاجرین و اتباع خارجی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی در جریان نحوه خدمت رسانی و مراحل مختلف پذیرش، ساماندهی و اعزام مهاجرین در این اداره قرار گرفت و با بررسی وضعیت کارکنان، دستور رسیدگی و رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

صلاحی گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه و علی رغم تمامی مشکلات چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن در ایام دفاع مقدس بر حسب وظیفه انسانی و منطبق بر آموزه های دینی خود پذیرای مهاجران بوده است.

وی افزود: برخورد محبت آمیز با مردم به ویژه اتباع خارجی که به عنوان میهمان در کشور حضور دارند از جمله دستورات اسلام و خواسته های مقام معظم رهبری است که باید به آن توجه ویژه داشت.

صلاحی تصریح کرد: فراهم آوردن امکانات خوب در کمپ ها، اردوگاه ها و مهمانشهر موجود در استان اعم از تحصیل و اشتغال باعث ارتقای رضایتمندی مهاجران در استان شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا که مدعی حقوق بشر هستند حتی با اتباع مجاز خود برخورد مناسبی ندارند، تصریح کرد: این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران اتباع غیر مجاز ساماندهی و از امکانات خوبی برخوردار می شوند.

مدیرکل اتباع و امور مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: هم اکنون در استان 160 هزار مهاجر و پناهنده رسمی افغانی و عراقی، 65 هزار مهاجر غیر ثبت نام شده، 30 هزار نفر مقیم و 17 هزار نفر با تابعیت مشکوک بسر می برند.

محمد عجمی افزود: پنج درصد از این میزان در مهمانشهر تربت جام و 95 درصد بقیه در مشهد سکونت دارند.

مدیرکل اتباع و امور مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: 1600 دانشجوی خارجی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری در دانشگاه ها و پنج هزار طلبه در مدارس علمیه استان مشغول به تحصیل هستند.

در این دیدار استاندار خراسان رضوی با درخواست ایجاد باجه بانک در اداره کل اتباع به منظور تسهیل در امور بانکی مهاجران و احداث مسکن برای پرسنل اداره کل اتباع در قالب مسکن مهر موافقت کرد.