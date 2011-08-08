گروه مشاوران جوان نقشه راه وبگاه های شهرداری مشهد را تدوین کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا سلامی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی وبگاه سازمان پارک ها و فضای سبز در دفتر گروه مشاوران جوان، اظهار داشت: با تدوین استانداردها در زمینه طراحی وب، گروه مشاوران می تواند این استانداردها را در قالب کتابچه ای در اختیار سازمان ها قرار بدهد و براساس آن عیار سازمان ها را بسنجد.

وی گفت: پیشنهاد اعطای ستاره و بررسی وضعیت وبگاههای شهرداری مشهد می تواند نقش موثری در توسعه شهرداری مشهد در فضای مجازی، داشته باشد.

وی افزود: نبود استاندارد و وحدت رویه در طراحی وبگاه های شهرداری در این زمینه باعث بروز مشکلاتی شده که امیدواریم گروه مشاوران جوان بتواند با استفاده از تحقیقات صورت گرفته به جمع بندی مناسبی در استانداردهای وب گاه های شهرداری برسد.

رئیس گروه مشاوران جوان نیز در این نشست گفت: طرح عیار در گروه مشاوران جوان شهرداری با هدف ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در بخش های مختلف تعریف شده که طرح عیار چهار با نگاهی فرابخشی به بررسی وب گاهها می پردازد.

سعید قاسمی افزود: پارامترها در طرح عیار چهار در دو بخش عمومی و اختصاصی تعریف شده اند، تا بتواند به بررسی دقیق تر وبگاه های شهرداری بپردازیم که در این راستا شاخص های عمومی این ارزیابی ها شامل 93 پارامتر وشاخص های اختصاصی شامل 101 پارامتر است.