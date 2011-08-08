امروز جامعه سالم را خبرنگار آگاه می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از خبرنگاران عرصه فرهنگی اظهار داشت: روز خبرنگار، روزی است که گویی قلم این مقدس‌ترین عامل سوگند آسمانی که قرآن به آن قسم خورده است در جامعه تابیده می شود.

وی با بیان اینکه خبرنگار با قلم پیوندی جاودانه دارد افزود: در طول تاریخ اسلام انسانهایی بودند که با عمل به رسالت اطلاع رسانی سبب رشد و پیشرفت اهداف اسلامی شده اند و امروز این نقش به نوعی بر عهده خبرنگار است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خبرنگار آگاه و آشنا به مسائل اجتماعی را بصیرت افزای جامعه دانست و عنوان کرد: رسالت خبرنگاران تنویر افکار عمومی جامعه برای ایجاد بینش و بصیرت بیشتر، تامین نیازهای اطلاعاتی مردم، انعکاس منصفانه عملکردها و خدمات مسئولان نظام اسلامی به آحاد جامعه است.

ستوده با بیان اینکه خبرنگاران همواره باید روح امید و شادابی را در جامعه ایجاد کنند تصریح کرد: اصحاب قلم و مطبوعات بازوی توانمند میدان مقاومت، رشد و تبعیت از مقام معظم رهبری در گره گشایی از علوم و فنون و بازگشایی دروازهای نو، افتخار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دینی است.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس عنوان کرد: این قشر در هر برهه زمانی بدون هیچ گونه چشم داشتی به رسالت سنگین خود عمل کرده اند و امروز نیز باید در انتقال فرهنگ غنی اسلام و در راستای حفظ ارزشها بیشتر از گذشته قلم فرسایی کنند.