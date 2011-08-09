خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: انتخاب دبیر جدید علمی برای جایزه کتاب سال دفاع مقدس و نیز بررسی برنامه‌ها و توانمندی‌های این جایزه برای همراه و همسو کردن نویسندگان حوزه ادبیات دفاع مقدس با یکدیگر و از سویی نوع رابطه این جشنواره با ادبیاتی که این روزها از سویی ادبیات نوآورانه و واقع گرا و از سوی دیگر ادبیات سیاه جنگ نامیده می‌شود، بهانه نشستی بود که در آن سرهنگ پاسدار حسن رسولی، معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به همراه سعید حاج نصیری، مدیر ادبیات این معاونت و شعبان حیدری، مدیر انتشارت این معاونت پذیرای سئوالات ما و پاسخ‌گوی آنها در نشتی در خبرگزاری مهر بودند. بخش دوم این نشست در ادامه از نگاه شما می‌گذرد:

در ارتباط با برگزاری موضوع کتاب سال دفاع مقدس، جریان‌سازی جشنواره موضوع مهمی است. اینکه هر ساله تعدادی کتاب خریداری شود، داوری شود و رقابتی برگزار شود و...منجر به اتفاقی نمی‌شود. شما در این 15 دوره احساس می‌کنید توانسته‌اید یک جریان ادبی که نویسنده تربیت می‌کند و از نویسنده حمایت می‌کند، تربیت کنید؟

رسولی: جشنواره کتاب سال دفاع مقدس در پانزده دوره برگزاری خود از داوری 150 عنوان کتاب به بررسی نزدیک به 500 عنوان کتاب در دوره فعلی رسیده است و این یعنی ما سیر تکاملی را طی کرده‌ایم. جدای از این گروه‌های داوری در این مدت تخصصی‌تر شده‌اند و ریزتر و جدی تر به موضوع داوری در جشنواره نگاه شده ‌است. موضوعات مختلف تفکیک شده است.

امروز آن اتفاقی که از نظر کمی و کیفی باید اتفاق بیفتد، افتاده است. عقل‌گرایی در نوشتارها و شعرهای در این حوزه رخ داده است. از دوره شور و هیجان هم بیرون آمده‌ایم، اما من می‌گویم همه این کارها کافی نیست. اینکه سالی یک جشنواره برگزار کنیم، مسلما کافی نیست.

خوب است لااقل این را می‌شنویم. برای این موضوع چه کار کرده‌اید؟

رسولی: جلسات نقد کتاب در طول سال از سوی دبیرخانه که دائما فعال است در دست برگزاری است. در کنار آن، کارگاه‌های آموزشی نیز به صورت مستمر در طول سال در دست اجراست. البته تأکید می‌کنم که این حرکت‌ها کند است و خوب است که حسا‌س‌تر و هدف‌مند‌تر حرکت کنیم و البته با سرعت بیشتر.

این موضوع البته به نظر من کمی هم کندتر است از آنچه می‌گویید. به نظر می‌رسد جشنواره در مسیر تکاملی ادبیات دفاع مقدس هنوز به جایگاه خودش دست پیدا نکرده است.

رسولی: ما جشنواره شعر، داستان و خاطره‌نویسی داریم و همه آنها در جشنواره کتاب دفاع مقدس تجمیع می‌شود و این نقش مهمی در سیر تکاملی ادبیات مقدس دارد. هر نویسنده‌ای که در این حوزه دست به قلم می‌شود، دیگر می‌داند که اثرش در جایی بالاخره داوری می‌شود. امروز دیگر کسی نمی‌تواند هر چه دلش خواست بنویسد. حالا نه با هدف دستیابی به جایزه ولی با دقت باید بداند اثرش خوانده می‌شود.

حالا فرض کنید این جشنواره نبود. به نظرتان این رشد حاصل شده بود؟ یقین داشته باشید جریان ادبیات دفاع مقدس افول می‌کند و یقین بدارید کار ما باعث می‌شود این ادبیات با جشنواره کتاب سال دفاع مقدس هر سال قوی‌تر و مستحکم‌تر به مسیرش ادامه می‌دهد تا به هدف اصلی خودش که رسیدن به ادبیات عامه دفاع مقدس است، دست یابد؛ یعنی به اینجا برسیم که اگر در جامعه ضرب‌المثلی هم می‌زنیم، ضرب‌المثل دفاع مقدسی باشد.

ما با برگزاری جشنواره خاطره‌نویسی در این راه گام بلندی برداشته‌ایم. این ادبیات در توده مردم دیگر جایگاه خودش را پیدا کرده است. در این دوره از برگزاری جشنواره آثاری به دست ما رسید که حتی تصور آن را هم نمی‌کردیم. به قول یکی از دوستان در این جشنواره از دل خاک گنج پیدا کردیم. این صحبت را یک فرد عادی نزده است. یک صاحب نظر عرصه کتاب گفته که ابتدا دید خوبی هم به جشنواره ما نداشت.

موضوع دیگری که در برگزاری جشنواره مورد انتقاد است، دیده نشدن و نبود برنامه‌ریزی برای دیده شدن آثار برگزیده و رساندن آن به دست مخاطبان کتاب است. اتفاقی که افتاده، این است که کتاب عمدتا از دل جشنواره بیرون نیامده است و مخاطبان کمتر با آثار برگزیده مرتبط شده‌اند.

رسولی: من این انتقاد را وارد می‌دانم. از سال گذشته هم تلاش کردم تا این موضوع را برطرف کنم، ولی خب قبول دارم که هنوز موفق نشده‌ایم. خود من همیشه منتقد این هستم که چرا روی کتاب در کشور ما تبلیغ به معنی صحیح و درست انجام نمی‌شود. البته ما در تدارک برنامه‌هایی هستیم که این موضوع بیشتر مد توجه ما باشد.

چه برنامه‌ای؟

رسولی: از سوی مرکز مشاوران جوان ما پیشنهادهایی شده که بر اساس آن کتاب در سبد کالای نیروهای مسلح قرار داده می‌شود. ما این موضوع را با بنیاد تعاون خودمان در دست مشاوره قرار دادیم تا آن را در دستور کار قرار دهیم. البته این کار را با فرمی مسابقه‌ای صورت می‌دهیم. این را هم اضافه کنم که این موضوع، برگرفته از نظرات مستقیم مقام معظم رهبری است. گاهی آنقدر ایشان صریح و جرئی برخی موضوعات را مطرح می‌کنند که ما به واقع خجالت می‌کشیم. من امیدوارم امسال بتوانیم با این برنامه گام موثری در حوزه کتابخوانی برداریم.

مرتضی نصیری، مدیر رسانه‌ای بنیاد حفظ آثار در کنار رسولی و حاج‌نصیری

جشنواره کتاب سال دفاع مقدس آیا برنامه‌ای برای حمایت از انتشار آثار نویسندگان برگزیده خود ندارد؟

این اتفاق امسال در جشنواره خاطره‌نویسی انجام شد. ما در این جشنواره سه ساعت کارگاه آموزشی پیش از آغاز مراسم اختتامیه داشیم و به زور استاد و اعضای حاضر در کارگاه را به مراسم اختتامیه آوردیم.

اساتید هم خودشان داوطلبانه مشتاق بودند که این موضوع ادامه داشته باشد. این موضوع در سایر جشنواره‌های ما هم در دست اقدام است و اگر خدا بخواهد با توجه به علاقه خود اساتید این موضوع استمرار خواهد داشت. این موضوع فقط هم مختص جوانان نیست و برای سایر گروه‌های نویسندگی انجام می‌شود.

در شورای شعر ما تشکیل جلسات ادبی پیش‌بینی شده است. کارگاه‌های داستان نویسی هم موضوع دیگری است که در دست فعال شدن است. منتهی جشنواره کتاب سال را به سمت کارگاه‌های آموزشی نمی‌بریم. سعی ما در این است که هر سال تا برگزاری جشنواره در سال بعد به جلسات نقد آثار برگزیده را برگزار کنیم. البته این موضوع از سال قبل شروع شده و در ابتدای کار است و باید ببینیم بازخورد کار ما به چه صورتی است.

در حوزه داستان هم ما مدتی است که نشست‌های تخصصی ادبیات داستانی را برگزار می‌کنیم که موضوعش نقد کتاب نیست، بلکه با محور نقد کتاب به یک محور و موضوع خاص در خوزه ادبیات دفاع مقدس برگزار می‌شود. این نشست‌ها تا 10 جلسه برنامه‌ریزی شده است و به تدریج برگزار می‌شود. گفتگوهای این نشست‌ها را در حال استخراج کرده‌ایم که قابلیت تبدیل شدن به یک کتاب را هم دارد؛ منتهی دلایلی وجود دارد که خودمان نمی‌خواهیم خیلی روی این جلسات مانور کنیم.

ارتباط جشنواره با سایر موسسات و نهادهای متولی ادبیات دفاع مقدس به چه شکلی است؟ به نظرم چندان باهم مرتبط نیستید و انگار هر کدامتان برای خودتان جزیره‌ای هستید.

ارتباط هست، ولی قبول دارم مطلوب نیست. من همین امسال و در هفته آینده جلسه‌ای را با سپاه و ارتش و جهاد برگزار کردیم تا در بحث کارشناسی و داوری از نظر آنها استفاده کنیم. از لوگوی آنها هم در پوستر جشنواره استفاده می‌کنیم. منتهی مثلا در بیسج و ارتش مقوله‌هایی وجود دارد که کتاب هم یکی از آنهاست و هر کدام هم برای خودشان جشنواره‌هایی دارند. آثارشان هم که می‌دانید تنها در حوزه ادبیات نیست.

حتی خود حوزه هنری هم همینطور است که موضوعات مد نظرش متعدد است. با هر کدام از این مجموعه‌ها بی‌ارتباط نیستیم و امسال برای نخستین بار از آنها خواسته‌ایم در ابعاد مختلف کار مشارکت کنند. نهایتاً می‌پذیرم که این ارتباط خیلی مطلوب نیست.

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گفتگو: حمید نورشمسی