کاهش بی سابقه بارندگی در آذربایجان شرقی طی 50 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، امیرشاهرخ حسنعلیزاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان اظهار داشت: در10سال اخیر به علت افزایش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های زیست محیطی توسط دنیای پیشرفته متوسط دمای کره زمین حدود هشت دهم درجه سانتیگراد افزایش یافته و شاهد افزایش یک درجه‌ای دمای آب اقیانوس‌های جهانیم.

وی یاد آور شد: طوفان‌های آمریکا، اقیانوسیه و حتی در مورد اخیر در کشور روسیه نشانگر تغییر اقلیم در جهان و وارد آمدن خسارات جانی و مالی در کشورهای مختلف است.

وی با بیان اینکه این تغییر اقلیم در قسمت‌های جنوب و جنوب شرق کشور همواره وجود داشته و از مرکز ایران فراتر نمی رفت به تضعیف سیستم پرفشار خزر اشاره کرده و افزود: جنب حاره ای و زبانه کم فشار استوایی در سال‌های اخیر مرکزکشور را در نوردیده و با گذر از مرکز کشور، منطقه شمال‌غرب کشور و کشور همسایه ارمنستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

حسنعلیزاده به کاهش شش درصدی بارندگی نسبت به سال زراعی گذشته در استان اشاره کرده و گفت: براساس گزارش های دریافتی، بخش زراعی شهرستانهای میانه، مراغه و سراب به ترتیب با 28 ، 19 و 18 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال زراعی گذشته، بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت ایستگاههای هواشناسی و اطلاعات مربوط به تغییرات آب و هوایی برای کشاورزی استان گفت: اداره کل هواشناسی استان جهت تجهیز و راه اندازی ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک در استان به شرط تامین اعتبار مشکلی ندارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس توافقات انجام گرفته با سازمان جهادکشاورزی، در سال جاری در نقاطی از استان که سازمان بخواهد آماده ایم نسبت به احداث و راه اندازی مراکز هواشناسی با اتصال به شبکه سوئیچینگ کشوری اقدامات لازم را انجام دهیم، افزود: تعامل هر چه بیشتر اداره کل هواشناسی و سازمان جهادکشاورزی استان می تواند در توسعه کشاورزی و پیش بینی قبل از وقوع تغییرات آب و هوایی ، در سال جهاد اقتصادی، علاوه برحمایت اطلاعاتی از بهره برداران جهت چگونگی نحوه داشت محصولات کشاورزی برنامه ریزی روشهای تولید محصولات در استان را از درصد خطای کمتری بهره مند سازد.