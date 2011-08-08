گفتگوی تلفنی اوباما و کرزای/ تعطیلی شهر کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از سقوط یک بالگرد نظامی در میدان وردک حدود 100 کیلومتری جنوب غرب کابل با "حامد کرزای" همتای افغانی خود تلفنی گفتگو کرد و دو کشور بر تعهدات خود در قبال یکدیگر تاکید کردند.

ژنرال "کارتستن جاکوبسن" سخنگوی ایساف امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گزارشها را درباره مجهز شدن طالبان به تسلیحات جدید برای حمله به هواپیماهای ناتو در افغانستان تکذیب کرد و گفت: هیچ گونه تسلیحات جدیدی در میدان های رزمی کشف نکردیم.

وی این اظهارات را تنها دو روز پس از سقوط بالگرد نظامی ناتو در میدان وردک در شرق افغانستان مطرح کرد که باعث کشته شدن 38 نفر از جمله 30 سرباز آمریکایی شد.

طالبان در خبری مدعی کشته شدن یک زن و چهار نفر در حمله نیروهای آمریکایی به شهر سانجین شدند. اعضای این گروه همچنین در خبری دیگر مدعی کشه شدن 5 نظامی ایتالیایی در ولایت فراه شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان اعلام کرد که تیراندازی افراد مسلح ناشناس به خودروی گشتی پلیس در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان باعث کشته شدن سه پلیس شد.

منابع وزارت بهداشت و مقامات محلی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که حدود 300 نفر از جمله زنان و کودکان بسیاری در بخشهای مختلف منطقه خیبر به بیماری وبا مبتلا شدند.

خبر دیگر اینکه بر اثر ریزش باران و فرو ریختن سقف منزلی در شهر لاهور پاکستان دو زن کشته و هفت فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین افراد مسلح با تیراندازی در شهر کراچی و به آتش کشیدن چندین لاستیک اتومبیل و 2 اتوبوس باعث تعطیلی این شهر شدند.