فلسفه ذهن بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از موضوعات مهم در فلسفه ذهن موضوع توجه است. توجه یکی از موضوعات مهم در بحث آگاهی به شمار می‌رود که خود از موضوعات مهم و مبنایی در فلسفه ذهن محسوب می‌شود.

موضوع توجه از مسائلی است که در روانشناسی شناختی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در روانشناسی شناختی قریب به نیم قرن است که این موضوع در کانون توجه بوده است.

ولی این موضوع در فلسفه چندان مورد توجه نبوده است. در خصوص اهمیت آن در فلسفخ باید گفت که موضوع توجه از مباحث اصلی آگاهی و فلسفه ذهن است.

در این اثر "توجه" با نگاهی مبتنی بر پدیدارشناسی، علوم اعصاب، روانشناسی شناختی و فلسفه ذهن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حال حاضر فیلسوفان ذهن معتقدند که موضوع توجه نقش مهمی در نظریه‌های مربوط به آگاهی و شناخت بازی می‌کند. همچنین پیشرفتهای حاصل شده در روانشناسی باعث شده تا پرسشهای مهمتری درباره ماهیت توجه و کارکرد آن در مغز مطرح شود.

این کتاب با عنوان "توجه: مقالات فلسفی و روان شناختی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.