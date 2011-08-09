جزئیات پروازهای جدید از مشهد به کشورهای اسلامی

سعید چلندری در گفتگو با مهر درباره افزایش تعداد پروازها در فرودگاه مشهد، گفت: از هفته آینده دو پرواز به بغداد راه اندازی می شود که این پروازها هر هفته و توسط شرکت ایران ایر انجام می گیرد.

وی افزود: فرودگاه مشهد در حال رایزنی با کشور ترکیه برای پرواز مستقیم مشهد - استانبول است که امیدوار هستیم تا دو هفته آینده این پرواز هم به دیگر پروازهای این فرودگاه اضافه شود.

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی بااشاره به برنامه فرودگاه مشهد برای پرواز به تمام کشورهای اسلامی، اظهار داشت: فرودگاه مشهد برنامه ای را برای پرواز به تمام کشورهای اسلامی در دستور کار قرار داده که در همین راستا پرواز به لاهور پاکستان هم در حال پیگیری است.

چلندری افزود: پرواز به کشورهای حوزه خلیج فارس هم از دیگر برنامه های پروازی فرودگاه مشهد است که پس از گمانه زنی ها و هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی این موضوع عملیاتی می شود.

وی بابیان اینکه هفته ای یک پرواز از فرودگاه مشهد به مالزی انجام می شود، تصریح کرد: قیمت بلیت در این مسیرها براساس تعرفه سازمان هواپیمایی کشوری است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی بااشاره به سرمایه گذاری 30 میلیارد تومانی بخش خصوصی در فرودگاه مشهد، گفت: توسعه ترمینالها، احداث ترمینال و پارکینگ طبقاتی، محوطه سازی و جایگاه تشریفات از بخش هایی بودند که بخش خصوصی در توسعه و گسترش آن حضور داشته است.

وی بابیان اینکه سالانه حدود 800 هزار مسافر خارجی در مسیر مشهد به سایر نقاط جابه جا می شوند، افزود: پیش بینی می شود این رقم در چند سال آینده حداقل به دو برابر افزایش یابد.