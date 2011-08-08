واحدهای آسیب پذیر صنعتی مازندران حمایت می شوند

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارتقای سطح کیفی و افزایش راندمان تولیدات داخلی با استفاده از بسته های حمایتی دولت خبر داد.

وی افزود: ارائه تسهیـلات ویژه در قالب بسته های حمایتی به واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه های تسهیلات بانکی، تبدیل و کاهش هزینـه های انرژی، تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای تولیـدی به روند احیای مجدد واحدهای آسیب پذیرکمک قابل توجهی می کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با توجه به حمایتهای دولت به بخش صنعت و ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها،عملیات تبدیل سوخت فسیلی به سوخت طبیعی گاز، اجرای پروژه بزرگ گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی مازندران در حال انجام بوده که با پایان یافتن اجرای این طرح، علاوه بر صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه های مربوطه شرایط استفـاده سوخت پاک برای همـه واحدهای تولیـدی و صنعتی فراهـم می شود.

وی تصریح کرد: دولت با ارائه تسهیـلات به این دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی، شرایطی را مهیـا می کند تا با ارتقـاء کیفیت و افزایش تولیـدات در عرصـه های داخلی و خارجی، موجبـات رونق صنعت و در نتیجـه افزایش هر چه بیشتر تولید و اشتغـال نقش مؤثری ایفا کنند.