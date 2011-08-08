اقدامات انجام شده برای مقابله با بدحجابی در نیشابور کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم رجائی ظهر دوشنبه در جمع بسیجیان اظهار کرد: در نیشابور با توجه به انتساب به این شهر به امام رضا (ع) توقع بیشتری از بانوان در مورد حجاب داریم.

وی افزود: متاسفانه این روزها معضل بدحجابی و گاه بی‌حجابی در سطح معابر و خیابان‌های نیشابور فراگیر شده، این در حالی است که شاهد عدم برخورد ماموران انتظامی و دیگر ضابطان قضایی با این منکر علنی هستیم.

وی با اشاره به اینکه مردم این شهر متدین و مذهبی هستند، گفت: عده‌ای از این افراد بدحجاب غافل بوده و با مسائل اسلامی آشنایی ندارند و اکثر اینها با فرهنگ سازی مشکل‌شان حل می‌شود و عده‌ای هم مزدوران دشمن هستند که باید با آنان برخورد جدی کرد.

رجائی گفت: مدیران ادارات نیز باید با کارمندان متخلف خود برخورد جدی کنند چون درست نیست مردم در بعضی از ادارات با کارمندان بدحجاب مواجه شوند.

وی گفت: اصناف از دیگر نهادهایی است که در فرهنگ سازی حجاب می‌توانند بسیار مؤثر باشند.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تأثیرگذار باشند اما متأسفانه اکثرا بی‌توجه هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: مشکل بدحجابی در نیشابور ریشه در افراد غیربومی، گردشگران و بعضی از دانشجویان دارد.

سرهنگ محمدحسن امیری نیز اظهار داشت: سه گشت ارشاد با حضور بانوان پلیس هر روز در سطح شهر فعال بوده و در برابر افراد هنجارشکن ابتدا تذکر لسانی داده و سپس در صورت مقاومت، این افراد دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شوند.

رئیس پلیس نیشابور تصریح کرد: در دو ماه گذشته50 نفر بدحجاب دستگیر و با گرفتن تعهد کتبی در کلانتری‌ها آزاد شده‌اند و پنج نفر دیگر نیز دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

وی از وجود بعضی مشکلات اخلاقی و بدحجابی در تفرج‌گاه‌های نیشابور خبر داد و تصریح کرد: ساماندهی این مراکز در طرح است و از دو ماه گذشته تاکنون 120دستگاه اتوبوس فاقد مجوز از این تفرج‌گاه‌ها برگشت داده شده است.

امیری اضافه کرد: تاکنون با 10 باب مغازه که دارای فروشندگان بدحجاب بوده‌اند نیز برخورد قانونی صورت گرفته و پلمپ شده است.

وی گفت: هدف نیروی انتظامی برخورد با علت‌هاست تا معلول‌ها خود به خود از بین برود.

همچنین معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری نیشابور گفت: نیشابور شهر فرهنگی و مذهبی است و انتظار متدینان و نیروهای مذهبی از وضعیت موجود حجاب بیشتر است.

ابراهیم جدکاره اظهار داشت: نیشابور نمونه‌ای از استان و کل کشور است و در مقایسه با آنان وضعیت نامطلوبی ندارد ولی همین وضعیت موجود نیز موجب دغدغه و نگرانی مردم مذهبی شهر ولایت‌مدار و دیندار نیشابور شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان اقدامات خوبی در این موضوع شروع شده است و این مطلب با اهمیت در دستور کار شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرار گرفته است.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نیشابور گفت: در مقابله با بد‌حجابی در سطح جامعه رویکرد قضایی و انتظامی به تنهایی بی‌نتیجه است.

حجت‌الاسلام سیدخضرلله موسوی‌کانی افزود: باید در جامعه این آسیب ریشه‌یابی و درمان شود و اگر درمان فرهنگی به جایی نرسید بعد از آن باید کار قضایی و انتظامی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: باید مساله بدحجابی در سطح کلان کشور و استان برنامه‌ریزی شود و رسانه ملی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادها نیز خود را در این امر مسئول بدانند.

وی تصریح کرد: برابر ماده 638 جرم‌انگاری، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی و همچنین اگر کسی تظاهر به عمل حرامی کند، جرم محسوب می‌شود.

موسوی بدون اشاره به آمار برخورد دستگاه قضایی با این موضوع، یادآور شد: دستگاه قضایی در صورت مشاهده برابر قانون برخورد می‌کند.