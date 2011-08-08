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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

اقدامات انجام شده برای مقابله با بدحجابی در نیشابور کافی نیست

اقدامات انجام شده برای مقابله با بدحجابی در نیشابور کافی نیست

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابور گفت: جلسات مختلف و خوبی برای مقابله با بدحجابی در شهرستان برگزار شده است ولی کارهای انجام گرفته از سوی مسئولان به هیچ وجه کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم رجائی ظهر دوشنبه در جمع بسیجیان اظهار کرد: در نیشابور با توجه به انتساب به این شهر به امام رضا (ع) توقع بیشتری از بانوان در مورد حجاب داریم.

وی افزود: متاسفانه این روزها معضل بدحجابی و گاه بی‌حجابی در سطح معابر و خیابان‌های نیشابور فراگیر شده، این در حالی است که شاهد عدم برخورد ماموران انتظامی و دیگر ضابطان قضایی با این منکر علنی هستیم.

وی با اشاره به اینکه مردم این شهر متدین و مذهبی هستند، گفت: عده‌ای از این افراد بدحجاب غافل بوده و با مسائل اسلامی آشنایی ندارند و اکثر اینها با فرهنگ سازی مشکل‌شان حل می‌شود و عده‌ای هم مزدوران دشمن هستند که باید با آنان برخورد جدی کرد.

رجائی گفت: مدیران ادارات نیز باید با کارمندان متخلف خود برخورد جدی کنند چون درست نیست مردم در بعضی از ادارات با کارمندان بدحجاب مواجه شوند.

وی گفت: اصناف از دیگر نهادهایی است که در فرهنگ سازی حجاب می‌توانند بسیار مؤثر باشند.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تأثیرگذار باشند اما متأسفانه اکثرا بی‌توجه هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: مشکل بدحجابی در نیشابور ریشه در افراد غیربومی، گردشگران و بعضی از دانشجویان دارد.

سرهنگ محمدحسن امیری نیز اظهار داشت: سه گشت ارشاد با حضور بانوان پلیس هر روز در سطح شهر فعال بوده و در برابر افراد هنجارشکن ابتدا تذکر لسانی داده و سپس در صورت مقاومت، این افراد دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شوند.

رئیس پلیس نیشابور تصریح کرد: در دو ماه گذشته50 نفر بدحجاب دستگیر و با گرفتن تعهد کتبی در کلانتری‌ها آزاد شده‌اند و پنج نفر دیگر نیز دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

وی از وجود بعضی مشکلات اخلاقی و بدحجابی در تفرج‌گاه‌های  نیشابور خبر داد و تصریح کرد: ساماندهی این مراکز در طرح است و از دو ماه گذشته تاکنون  120دستگاه اتوبوس فاقد مجوز از این تفرج‌گاه‌ها برگشت داده شده است.

امیری اضافه کرد: تاکنون با 10 باب مغازه که دارای فروشندگان بدحجاب بوده‌اند نیز برخورد قانونی صورت گرفته و پلمپ شده است.

وی گفت: هدف نیروی انتظامی برخورد با علت‌هاست تا معلول‌ها خود به خود از بین برود.

همچنین معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری نیشابور گفت: نیشابور شهر فرهنگی و مذهبی است و انتظار متدینان و نیروهای مذهبی از وضعیت موجود حجاب بیشتر است.

ابراهیم جدکاره اظهار داشت: نیشابور نمونه‌ای از استان و کل کشور است و در مقایسه با آنان وضعیت نامطلوبی ندارد ولی همین وضعیت موجود نیز موجب دغدغه و نگرانی مردم مذهبی شهر ولایت‌مدار و دیندار نیشابور شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان اقدامات خوبی در این موضوع شروع شده است و این مطلب با اهمیت در دستور کار شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرار گرفته است.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نیشابور گفت: در مقابله با بد‌حجابی در سطح جامعه رویکرد قضایی و انتظامی به تنهایی بی‌نتیجه است.

حجت‌الاسلام سیدخضرلله موسوی‌کانی افزود: باید در جامعه این آسیب ریشه‌یابی و درمان شود و اگر درمان فرهنگی به جایی نرسید بعد از آن باید کار قضایی و انتظامی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: باید مساله بدحجابی در سطح کلان کشور و استان برنامه‌ریزی شود و رسانه ملی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادها نیز خود را در این امر مسئول بدانند.

وی تصریح کرد: برابر ماده 638 جرم‌انگاری، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی و همچنین اگر کسی تظاهر به عمل حرامی کند، جرم محسوب می‌شود.

موسوی بدون اشاره به آمار برخورد دستگاه قضایی با این موضوع، یادآور شد: دستگاه قضایی در صورت مشاهده برابر قانون برخورد می‌کند.

کد مطلب 1378618

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