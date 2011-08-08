به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرهنگی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران آذربایجان شرقی اظهار داشت: بر خلاف اعتقاد عده ای که نشست هایی از این دست بازخورد و نتیجه ای ندارد، باید تاکید کرد نشست‌هایی که برگزار می‌شود در سطوح مختلف دارای اثر و نتیجه هستند و نباید دیدی منفی به این نشست‌ها داشته باشیم.

فرهنگی با اشاره به اینکه نیازهای تسهیلاتی مطبوعات به صورت نیازهای ارزی مورد توجه قرار می‌گیرد، افزود: تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی قابل حل شدن است و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می‌خواهیم تا یک ماه آینده این نیازها را اعلام کند.

وی همچنین با اشاره به حل مشکل مکانی رسانه‌ها اظهار کرد: امکان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای حل مشکل مکان مطبوعات فراهم شده و با پیگیری مسئولان ارشاد استان این مشکل به راحتی می‌تواند حل شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکل‌های صنفی باید کارکردی عاقلانه و منطقی داشته باشند و مسائل را به صورت کارشناسی دنبال کنند.

فرهنگی با اشاره به برخی اظهار نظرها در مورد تشکل های خبری وابسته به دولت گفت: تشکل‌های صنفی خبری وابسته به دولت الزماً به معنای تابعیت از دولت و حاکمیت عمل نمی‌کنند و همچنین تشکل‌های صنفی غیر وابسته نیز نقش منفی‌ و مخالفت‌را ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکل مسکن خبرنگاران اظهار داشت: تلاش بر این است با تشکیل تعاونی مسکن خبرنگاران، کسانی که در حوزه خبر فعال بوده و صاحب مسکن نیستند، از این مشکل رهایی یابند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در این زمینه کارهای خوبی با محوریت خانه مطبوعات آذربایجان شرقی انجام شده که خبرنگاران می‌توانند به این تشکل مراجعه و مشکل مسکن خود را در آینده نزدیک حل کنند.