وقف باید جزء سبد خانوار خانواده ها شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی بعد از ظهر دوشنبه در آستانه برگزاری نخستین جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه به خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با بحث ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف باید دو بعد درونی و بیرونی این کار را در نظر گرفت.

وی گفت: بعد داخلی که مربوط به سازمان اوقاف است و این مجموعه خود باید در عرصه اقدامات ترویجی، احیاء موقوفات و اجرای صحیح وقف براساس نیت واقفین گام بردارد.

شرفخانی افزود: بعد دیگر این کار خارج از سازمان است که از طریق ابزارها و نهادها و مجموعه های مختلف باید امر ترویج و تبلیغ وقف انجام بگیرد.

معاون فرهنگی اوقاف کشور با بیان اینکه در میان ابزارهای ترویجی و تبلیغی، بهترین و تاثیرگذار ترین ابزار در عرصه بین المللی و جهانی عرصه رسانه است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر عرصه رسانه حرف اول را در ترویج و تبلیغ می زند، می تواند به راحتی در فرهنگسازی هر مسئله ای وارد شود.

شرفخانی افزود: شاید عناوین وقف در بین مردم جا داشته باشد اما فرهنگسازی نشده و این مهمترین مشکل حوزه وقف است.

معاون فرهنگی اوقاف کشور گفت: همچنین با توجه به اینکه برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره وقف و رسانه و جشنواره های فرهنگی و هنری منجر به تولید آثار جدید و تبلیغ و فرهنگسازی می شود تاثیر بسزایی در ترویج وقف دارد و سازمان اوقاف و مجموعه های مختلف باید از این ابزارها استفاده کنند.

شرفخانی اضافه کرد: استفاده از این ابزارها باید به گونه ای باشد که سبب تشویق و ترغیب اصحاب رسانه و اصحاب فرهنگ و هنر شود تا آثار خوبی در رابطه با وقف تولید شود.

وی تاکید کرد: اگر این اقدامات به صورت ملی و در عرصه بین المللی انجام شود، پس از چند سال فرهنگ وقف به اصل و جایگاه خود برمی گردد.