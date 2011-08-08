190 خانوار عشایری در شهرستان بروجن بیمه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، داود قلعه ای اظهار داشت: 556 خانوار عشایری در شهرستان بروجن ساکن و 198 خانوار آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

وی از وجود هفت هزار خانوار روستایی در بخش مرکزی شهرستان بروجن خبرداد و افزود: از این تعداد دو هزار و 245 خانوار از بیمه اجتماعی روستایی بهره مندند.

قلعه ای تصریح کرد: اداره امور عشایر شهرستان بروجن باید نسبت به شناسایی عشایر بخش مرکزی و سایر بخشها فعالیت بیشتری داشته باشد.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجن با اشاره به شرایط لازم برای بهره مندی خانوارهای عشایر از شرایط بیمه عشایری و روستایی گفت: سکونت در روستا و مناطق عشایری، انعقاد قرارداد و اعلام آمادگی برای پرداخت بیمه از طرف عشایر و روستاییان، دارابودن حداقل سن 18 سال تمام و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان مهم ترین شرایط لازم برای استفاده از خدمات بیمه اجتماعی است.

