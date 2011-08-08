به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و آغاز عملیات چندین طرح بزرگ عمرانی و صنعتی در کرمانشاه با تقدیر از همه کسانی که در پایه گذاری پروژه ها ی عمرانی کرمانشاه تلاش کرده اند، اظهار داشت: شاید عنوان شود که حجم برخی از پروژه هایی که امروز در استان افتتاح شده خیلی بزرگ نیست اما باید توجه داشت که عظمت یک پروژه بر اندیشه و همت مجری آن است.

وی افزود: اینکه یک خانم از اسلام آباد تصمیم گرفته کاری بزرگ انجام دهد و کشور را از واردات کالایی بی نیاز کند، مهم است و این مسئله باید معیار، الگو و خط راهنما باشد.

احمدی نژاد تصریح کرد: در معیارهای انسانی ابعاد فیزیکی فاقد نقش تعیین کننده است و اراده، همت و ایمان انسانهاست که تعیین کننده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساختن و آبادنی ایران اسلامی اظهار داشت: امروز کسی تردید ندارد که برای تاثیرگذار بودن در عرصه جهانی و زندگی با عزت و سرافرازانه باید ایران را بسازیم، ‌زیرا آبادانی، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی به نفع بشریت است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز نگاه ملت ها متوجه ملت ایران است و حتی حوادث کشورمان را روزانه رصد و ثبت می کنند و معتقدند حوادث ایران، تحولات آینده جهان را رقم خواهد زد، گفت: این حق جامعه بشری است که ایران پیشرفته و مقتدر باشد البته طرح این سخنان برگرفته از نگاهی ناسیونالیستی نیست بلکه نگاهی تاریخی و انسانی است چرا که فرهنگ و تمدن ملت ایران همواره الهی و انسانی و متعلق به همه ملت ها بوده است.

احمدی نژاد لازمه ساختن ایران را همدلی، همراهی و کار دانست و تصریح کرد: کار بالاترین شرف انسانی است و حتی کسانی که برده داری کرده و انسان ها و ملت ها را استعمار می کردند نیز اگرچه نیت شیطانی، پلید و غیر انسانی داشتند اما اهل کار و خطر بودند، لذا امروز برای ما که برای انسانیت کار و تلاش می کنیم و هدفمان سعادت و کمال بشریت است کار موضوعی ضروری و لازم است.

کرمانشاه از مراکز اصلی تمدن بشر و مایه افتخار ایران زمین است

احمدی نژاد، کرمانشاه را از مراکز اصلی تمدن بشر و مایه افتخار ایران زمین توصیف کرد و گفت: مردان و زنان بزرگ، شجاع، آزاده، دلسوز، با اخلاق و وفادار کرمانشاهی خدمات گرانقدری به ایران و ارزشهای الهی در طول تاریخ انجام داده اند و در دوران معاصر نیز کرمانشاه خط مقدم دفاع از موجودیت ایران بوده و با متانت و وقار و حداقل توقع، ایستادگی بی نظیری در مقابل سنگین ترین تهاجمات دشمن باعث شده تا ایران و مردم این سرزمین همواره خود را مدیون کرمانشاه و اهالی آن بدانند.

کرمانشاه می تواند و باید بهترین استان در کل منطقه باشد

احمدی نژاد با بیان اینکه کرمانشاه می تواند و باید بهترین استان در کل منطقه باشد، گفت: خاک خوب، معادن غنی، آب فراوان، برق کافی، ‌خطوط گاز و نفت، بهره مندی از وضعیت استان مرزی بودن و از همه بالاتر برخورداری از مردمی شجاع با همت های بلند و استعدادهای متعالی و ارزشمند این امکان را فراهم آورده تا کرمانشاه الگوی سایر استان های کشور و مناطق همجوار باشد.

رئیس جمهور رسیدن به پیشرفت و تعالی استان را نیازمند تلاش، همدلی و کار دانست و اظهار داشت: دولت از همه تلاش هایی که برای عمران استان صورت گیرد، حمایت خواهد کرد و امیدواریم تا پایان سال قرارداد احداث راه آهن غرب و امتداد آن تا مرز خسروی نهایی شود، ضمن اینکه صنایع بالادستی پتروشیمی و سرعت استقرار صنعت خودروسازی در کرمانشاه افزایش خواهیم داد تا در روند پیشرفت استان تسریع شود اما باید توجه داشت که آنچه استان را خواهد ساخت مردم هستند که باید همدل و هم جهت همت های خود را وقف ساختن استان و کشور کنند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایرانی آباد، آزاد، پیشرفته و مقتدر شایستگی و حق ملت ایران و حتی جامعه بشری است، گفت: ایران همواره کانون تولید فکر، ‌اندیشه و ارزش های انسانی و الهی بوده و موجودیت این سرزمین همواره در خدمت سعادت بشری بوده است.



محمود احمدی‌نژاد در سفر چند ساعته خود به استان کرمانشاه دستور آغاز عملیات اجرایی منوریل کرمانشاه و آغاز عملیات اجرایی سد شرف ‌شاه در این استان را داد.

همچنین رئیس جمهور در این سفر دستور افتتاح کارخانه پاک مایه، افتتاح سد زاگرس و افتتاح کارخانه کاشی کاژه را داد و در مراسم بهره‌برداری ازکارخانه تایر کورد و سیمان سامان در کرمانشاه حضور پیدا کرد و از این دو کارخانه بازدید بعمل آورد.