محمد ناجی تهیه کننده این فیلم تلویزیونی در ین باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم به زودی پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "پرواز" را آغاز کنم. فیلمنامه این تله فیلم توسط مهدی کیا به نگارش درآمده است و از مضمونی اجتماعی تربیتی برخوردار است.

وی ادامه داد: هنوز کارگردان این فیلم تلویزیونی مشخص نشده است. با انتخاب کارگردان مناسب تصمیم گیری برای حضور عوامل و بازیگران را طی دو هفته آینده آغاز می‌کنیم.

ناجی تهیه‌کنندگی فیلم تلویزیونی "صبح بخیر آقای سرکار" به کارگردانی نادر مقدس را بر عهده داشت که خرداد از شبکه دو پخش شد.