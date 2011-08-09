  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۶

پیش‌تولید "پرواز" به زودی آغاز می‌شود

پیش‌تولید "پرواز" به زودی آغاز می‌شود

پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "پرواز" به تهیه‌کنندگی محمد ناجی به زودی در تهران آغاز می‌شود.

محمد ناجی تهیه کننده این فیلم تلویزیونی در ین باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم به زودی پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "پرواز" را آغاز کنم. فیلمنامه این تله فیلم توسط مهدی کیا به نگارش درآمده است و از مضمونی اجتماعی تربیتی برخوردار است.

وی ادامه داد: هنوز کارگردان این فیلم تلویزیونی مشخص نشده است. با انتخاب کارگردان مناسب تصمیم گیری برای حضور عوامل و بازیگران را طی دو هفته آینده آغاز می‌کنیم.

ناجی تهیه‌کنندگی فیلم تلویزیونی "صبح بخیر آقای سرکار" به کارگردانی نادر مقدس را بر عهده داشت که خرداد از شبکه دو پخش شد.

کد مطلب 1378632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها