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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

حدادی در گفتگو با مهر:

کاهش مشکلات ساوجبلاغ نیازمند ارتقای برخی از دستگاههای اجرایی

کاهش مشکلات ساوجبلاغ نیازمند ارتقای برخی از دستگاههای اجرایی

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: کاهش مشکلات ساوجبلاغ نیازمند ارتقای برخی از دستگاههای اجرایی این شهرستان است و زمینه های این امر فراهم می شود.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  در همین راستا طرح ارتقای شماری از دستگاههای اجرایی شهرستان ساوجبلاغ در دستور کار قرار گرفته و  اقدامات در این خصوص انجام می شود.

وی ادامه داد: رایزنی و پیگیریها برای انجام این کار با ادارات کل مربوطه در دست انجام است ضمن اینکه شهرستان ساوجبلاغ با 280 هزار نفر جمعیت پس از کرج پرجمعیت ترین شهرستان استان البرز است.

این مسئول بیان کرد: این کار با هدف خدمت رسانی بهتر به شهروندان، تسریع و تسهیل درانجام امور اداری و پاسخگویی بهتر مدیران مسئول اجرا می شود و نتایج مطلوبی به همراه دارد.

حدادی گفت: دستگاههای اجرایی که حوزه فعالیت آنان گسترده است، مشمول این طرح قرار می گیرند.

فرماندار ساوجبلاغ اضافه کرد: استانداری البرز هم با نگاهی ویژه و مساعد به اجرای این طرح اهتمام دارد و اقدامات و تلاشها در این راستا برای تداوم امر ادامه دارد.
 

کد مطلب 1378639

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