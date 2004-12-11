روزانه 5 هزار نفر به حج تمتع اعزام مي شوند

سيد ابوالحسن رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در سال جاري بيش از 90 هزار نفر از سراسر كشور به حج تمتع اعزام خواهند شد و اعزامهاي اصلي زايران حج از روز سه شنبه 8 ديماه با اعزام روزانه 5 هزار زاير آغاز مي شود.

وي افزود: شروع عمليات حج و پيش پروازها نيز ازروز يكشنبه 6 ديماه توسط شركت هواپيمايي ايران اير و شركت خصوصي سعودي با اعزام 6 هزار نفرعوامل خدماتي و ستادي آغاز و تا روز 26 ديماه ادامه دارد و تا تاريخ 26 بهمن ماه نيز تمامي زايران به كشور بازخواهند گشت.

وي خاطر نشان كرد: مدت پروازها 20 روز به طول مي انجامد و بطور متوسط هر زاير ايراني 28 الي 30 روز در مدينه و مكه اقامت كرده وبه اعمال حج تمتع مي پردازد .

معاون سازمان حج و زيارت تا كيد كرد: جدول اعزام زايران و راهنماي پروازها به استانها ابلاغ و در اختيار مديران كاروانها قرار گرفته است.