دفتر ارتباط رسانه و صنعت در صدا و سیمای استان مرکزی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: دفتر ارتباط رسانه و صنعت با هدف امید آفرینی برای بخش صنعت استان مرکزی راه اندازی شده است.

حجت الله طلایی افزود: این دفتر گامی بزرگ در راستای زدودن غبار منفی نگری حاکم بر بخش صنعت استان مرکزی و پویایی این بخش به شمار می رود.

وی با اشاره به فعالیت 2500 واحد تولیدی – صنعتی در استان مرکزی بیان داشت: دفتر ارتباط رسانه و صنعت حرکتی نو در کل کشور برای رونق بخشی به فعالیت های صنعتی است که جمعیتی بالغ بر 175 هزار کارگر را در سطح استان مرکزی زیر پوشش دارد.

وی ادامه داد: صداو سیمای استان مرکزی در تلاش است تا با تولید برنامه های کارشناسی در قالب دفتر ارتباط رسانه و صنعت به چالش یابی بخش صنعت و ارائه راهکارهای مناسب در راستای رفع این چالشها بپردازد.