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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

جدکاره:

اصحاب رسانه روحیه انتقاد پذیری داشته باشند

اصحاب رسانه روحیه انتقاد پذیری داشته باشند

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار نیشابور گفت: اصحاب رسانه باید با انتقال مفاهیم درست و بیان واقعیت ها روشنگری کنند و ضمن انتقاد سازنده از مسئولین روحیه انتقاد پذیری هم داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جد‌کاره پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران باید درد‌های مردم را گرفته و به مسئولان انتقال و درمان را از مسئولان گرفته و به مردم انتقال دهند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید با خبرنگاران مدارا کنند، افزود: خبرنگاران قرار نیست، دیکته بنویس سخنان فرماندار یا معاونان وی باشد بلکه باید به بیان واقعیت ها بپردازند.

وی بیان کرد: خبرنگار در نظام جمهوری اسلامی ایران باید بر مدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی، عشق و علاقه کار کنند، که اگر فاصله بگیرند خسارت‌های غیرقابل جبرانی در دنیا و آخرت می‌کنند.

معاون فرماندار نیشابور گفت: انتقاد سازنده روی چشم همه جا دارد اما اگر قرار باشد تخریب در کار باشد دیگر بحث جداست.

جد‌کاره افزود: کار خبرنگار تصرف در مغز‌ها و دل‌هاست،  قلم خبرنگار باید آنقدر تیز باشد که قلب‌ها را بلرزاند و اگر این طور نشود در  انجام رسالت خویش ضعیف عمل کرده است.

وی تصریح کرد: اگر برای جامعه اسلامی نوشتید نباید نگران باشیم ولی اگر برای دلمان نوشیم جامعه برای وی محدودیت ایجاد می‌کند باید برای ارزش‌ها و مردم نوشت.

کد مطلب 1378644

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