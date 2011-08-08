اصحاب رسانه روحیه انتقاد پذیری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جدکاره پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران باید دردهای مردم را گرفته و به مسئولان انتقال و درمان را از مسئولان گرفته و به مردم انتقال دهند.
وی با بیان اینکه مسئولان باید با خبرنگاران مدارا کنند، افزود: خبرنگاران قرار نیست، دیکته بنویس سخنان فرماندار یا معاونان وی باشد بلکه باید به بیان واقعیت ها بپردازند.
وی بیان کرد: خبرنگار در نظام جمهوری اسلامی ایران باید بر مدار ارزشهای اسلامی و انقلابی، عشق و علاقه کار کنند، که اگر فاصله بگیرند خسارتهای غیرقابل جبرانی در دنیا و آخرت میکنند.
معاون فرماندار نیشابور گفت: انتقاد سازنده روی چشم همه جا دارد اما اگر قرار باشد تخریب در کار باشد دیگر بحث جداست.
جدکاره افزود: کار خبرنگار تصرف در مغزها و دلهاست، قلم خبرنگار باید آنقدر تیز باشد که قلبها را بلرزاند و اگر این طور نشود در انجام رسالت خویش ضعیف عمل کرده است.
وی تصریح کرد: اگر برای جامعه اسلامی نوشتید نباید نگران باشیم ولی اگر برای دلمان نوشیم جامعه برای وی محدودیت ایجاد میکند باید برای ارزشها و مردم نوشت.
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