ایران 8500 امامزاده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد غلامی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات بازسازی امامزادگان عبدالصالح و محسن بخش یانه سر بهشهر، با اشاره به اهمیت بقاع متبرکه گفت: بقاع متبرکه در سطح کشور که از نوادگان و ذریّه ائمه معصومین (ع) می باشند اعتبار معنوی به کشور عزیزمان داده است.

وی افزود: همه باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و نسبت به انجام وظیفه در قبال آنان کوشا باشیم و از جمله احساس مسئولیت در برابر این بزرگواران آبادانی و عمرانی ساختمانهای این اماکن متبرکه است.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: هشت هزار و 500 امامزاده در کشور وجود دارد که حدود هزار و 300 بقعه متبرکه در مازندران است که از این نظر در کشور رتبه اول را دارا است.

غلامی گفت: از سوی سازمان اوقاف در چند مرحله 300 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این امامزادگان در نظر گرفته شده که به همت مسئولان، مردم و خیران باید این امامزادگان ساخته شود.

وی ادامه داد: برای دیگر امکانات آن از قبیل راه سازی و برق رسانی نیاز به همت مسئولان دارد که باید در این امر توجه بیشتری کنند.

محمد رضا البرزی، فرماندار بهشهر گفت: با همت و تلاش مسئولان این طرح در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: حضور مردم در آبادی روستا ها سبب کاهش مصرف انرژی در کلان شهرها خواهد شد.