آیت الله سبحانی اختصاص ثلث سهم امام به مردم سومالی را جایز دانست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر دوشنبه در پایان جلسه تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه در گفتگو با خبرنگاران تاکیدکرد: اختصاص ثلث سهم امام به مردم سومالی جایز است.



این مرجع تقلید با اشاره به وضعیت نامناسب مردم مسلمان سومالی تاکیدکرد: همان طور که قبلا هم از ما پرسیده شده و اعلام کرده ایم اختصاص ثلث سهم مبارک امام برای این کار جایز است.



وی با اشاره به روایت پیامبر(ص) مبنی براینکه«من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» تصریح کرد: بر اساس این روایت هر کس ندای مسلمانی را بشنود اما به فریادش نرسد مسلمان نیست.



آیت الله سبحانی تاکید کرد: کمک به مردم سومالی از سوی هر کسی که توانایی آن را دارد لازم است؛ ما مسلمان هستیم و آنان مسلمان‌اند و این روایت از پیامبر(ص) نیز بر ابراز همدردی با مسلمانان تاکید دارد.

