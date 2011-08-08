تنها نیمی از فعالان مطبوعاتی مازندران بیمه هستند

جابر معافی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانه ای استان افزود: با تلاش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و خانه مطبوعات مازندران، بالغ بر 200 فعال مطبوعاتی استان که عمدتا خبرنگار هستند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: البته اقداماتی از سوی خانه مطبوعات مازندران برای زیرپوشش قرار گرفتن فعالان مطبوعاتی مازندران در قالب بیمه تکمیلی صورت گرفته است.

سرپرست خبرگزاری فارس در مازندران با اشاره به اینکه خانه مطبوعات استان دارای 500 عضو است، تصریح کرد: فعالان رسانه ای استان با سیلی صورت خود را سرخ می کنند و بسیار انسانهای شریف و غیرتمندی هستند.

معافی با بیان اینکه رسانه های مازندران بیش از تولید گرا بودن معرفگرا هستند، یادآور شد: کمتر از 50 خبرنگار استان از نشریه مورد نظر خود ماهانه حقوق دریافت می کنند و مابقی به صورت حق الزحمه ای و پورسانتی ارتزاق می کنند.

وی با اعلام اینکه رسانه های مازندران به دلیل عدم تمکن مناسب مالی نتوانستند خبرنگاران حرفه ای را به خدمت بگیرند افزود: روح خدمت و عشق به کار سبب شد خبرنگاران استان بدون کمترین چشمداشتی به فعالیت رسانه ای مشغول باشند.

مازندران دارای بیش از 50 نشریه روزانه، هفتگی، نمایندگی نشریات کثیرالانتشار، خبرگزاری ها و سایت های خبری است.