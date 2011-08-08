موقوفات جدید در کشور پنج برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در آستانه برگزاری نخستین جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه در مشهد به خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف از سال گذشته اطلاع رسانی های بسیاری در مطبوعات، صداسیما و خبرگزاری ها صورت گرفته است.

وی گفت: طبق آماری که از عملکرد سال گذشته، ثبت شده است، موقوفات جدید نسبت به گذشته پنج برابر افزایش داشته و این نشانگر این است که اگر اطلاع رسانی مناسب صورت بگیرد و مردم راهنمایی شوند، این روند ادامه می یابد.

محمدی افزود: امسال برای استان ها سهمیه هایی در نظر گرفته شده تا برای ایجاد موقوفات جدید اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان اوقاف کشور تصریح کرد: جشنواره های وقف از مواردی است که می تواند فرهنگ وقف را در جامعه ترویج دهد و اصحاب هنر و رسانه در رشته های مختلف آثار خود را در قالب وقف ارائه می دهند.

محمدی گفت: بر این اساس در سال گذشته اولین جشنواره وقف به صورت سراسری در تهران انجام شد که بیش از 6 هزار نفر در این جشنواره حضور پیدا کردند و بازتاب بسیار خوبی نیز داشت.

وی ادامه داد: به طور یقین برگزاری جشنواره تجلی وقف در رسانه در خراسان رضوی و سایر استان ها در ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف بسیار تاثیرگذار است و اهالی رسانه باید از یک امر دینی و مذهبی که ابعاد مختلفی دارد حمایت کنند.