  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

نسبت به سال گذشته/

موقوفات جدید در کشور پنج برابر افزایش یافته است

موقوفات جدید در کشور پنج برابر افزایش یافته است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اوقاف گفت: با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده موقوفات جدید نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در آستانه برگزاری نخستین جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه در مشهد به خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف از سال گذشته اطلاع رسانی های بسیاری در مطبوعات، صداسیما و خبرگزاری ها صورت گرفته است.

وی گفت: طبق آماری که از عملکرد سال گذشته، ثبت شده است، موقوفات جدید نسبت به گذشته پنج برابر افزایش داشته و این نشانگر این است که اگر اطلاع رسانی مناسب صورت بگیرد و مردم راهنمایی شوند، این روند ادامه می یابد.

محمدی افزود: امسال برای استان ها سهمیه هایی در نظر گرفته شده تا برای ایجاد موقوفات جدید اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان اوقاف کشور تصریح کرد: جشنواره های وقف از مواردی است که می تواند فرهنگ وقف را در جامعه ترویج دهد و اصحاب هنر و رسانه در رشته های مختلف آثار خود را در قالب وقف ارائه می دهند.

محمدی گفت: بر این اساس در سال گذشته اولین جشنواره وقف به صورت سراسری در تهران انجام شد که بیش از 6 هزار نفر در این جشنواره حضور پیدا کردند و بازتاب بسیار خوبی نیز داشت.

وی ادامه داد: به طور یقین برگزاری جشنواره تجلی وقف در رسانه در خراسان رضوی و سایر استان ها در ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف بسیار تاثیرگذار است و اهالی رسانه باید از یک امر دینی و مذهبی که ابعاد مختلفی دارد حمایت کنند.

کد مطلب 1378661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها