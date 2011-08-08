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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

پس از 10 ماه ؛

بوسنی همچنان از بی دولتی رنج می برد

بوسنی همچنان از بی دولتی رنج می برد

یک نماینده پارلمان بوسنی از تشکیل نشدن دولت در این کشور آن هم 10 ماه پس از رای گیری انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "والنتین اینزکو" گفت: در بوسنی وضعیت اقتصادی وحشتناکی حاکم است، اما به خاطر تنش های سیاسی هنوز دولت پس از سپری شدن 10 ماه از انتخابات تشکیل نشده است.

اینزکو در گفتگو با روزنامه "دنونی آواز" گفت: از زمانی که شورای وزیران باید منصوب می شدند مدت زیادی گذشته است و افراد زیادی در سراسر این کشور در تلاش هستند تا از خراب شدن همه چیز جلو گیری کنند و آنها از اکتبر منتظر هستند تا دولت جدید را که بتواند کشور را به جلو ببرد شکل دهند تا به این طریق اصلاحاتی که برای بهبود زندگی بوسنیایی ها لازم است انجام شوند.

این نماینده پارلمان افزود: ما نیاز داریم تا یک شورای جدید وزیران در کاخ ریاست جمهوری ببینیم و این باید دیروز تشکیل می شد و الان هم دیر شده است.

کد مطلب 1378662

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