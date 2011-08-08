نگاه نافذ و همراه با صداقت خبرنگاران موجب رشد و بالندگی جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام سعید نقشبندی خطاب به خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان آمده است: خبرنگاران چشمان تیزبین و وجدان بیدار جامعه و حوزه عمومی هستند و نگاه نافذ آنان اگر با صداقت و دلسوزی همراه باشد، موجب رشد و بالندگی اجتماع شده و سبب پرهیز از آسیبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می شود و آنانند که با کنکاش در لایه های نادیده اجتماع و واکاوی زوایای مستتر در زندگی روزمره امروزی تحت لوای ارزشهای خبری همچون آیینه صادق و بی ریا، قوت ها و نقایص جامعه را بر ما آشکار می سازند.

در ادامه پیام فرماندار شهرستان دیواندره به مناسبت روز خبرنگار آمده است: بی شک هرگاه سخن از خبرنگار و حرفه خطیر خبرنگاری و گزارشگری به میان می آید آنچه به ذهن متبادر می شود چیزی غیر از آگاهی بخشی صادقانه و روشنگری اذهان و افکار عمومی بدون چشمداشت نیست و روز خبرنگار که مقارن با سالروز شهادت شهیدی والامقام از کسوت شریف خبرنگاری است، تلنگری است بر یاد کردن از مظالم و سختی هایی که این قشر در راه نمایندگی افکار عمومی بر دوش می کشند.

در پایان این پیام تبریک آمده است: لذا بر خود واجب می دانم این روز را به همه تلاشگران عرصه اطلاع رسانی کشور به ویژه مجدان عرصه خبر و گزارش در استان کردستان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفیق مقارن با دلسوزی، شجاعت، امانت داری و صداقت برای همه این بزرگواران و عزیزان خواستارم.