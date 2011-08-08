بررسی چالشهای پایتخت صنعت ایران در دفتر ارتباط رسانه و صنعت

سید حمید هاتف الحسینی با اعلام این خبر در حاشیه راه اندازی دفتر ارتباط رسانه و صنعت صدا و سیمای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت استان مرکزی، صنعتی بی صدا و ساکت است که بیان توانمندیهای موجود در این بخش در حوزه داخلی و بین المللی راه اندازی دفتر ارتباط رسانه و صنعت را در رسانه ملی استان مرکزی ضروری ساخت.

وی صنعت را مهمترین نقطه قوت و مزیت استان مرکزی برشمرد و بیان داشت: وجود صنعت در هر جامعه نوید شکل گیری اقتصادی پایدار است که در برگیرنده اشتغال، تولید داخلی، صادرات، کارآفرینی و تلاش در عرصه کار بوده و تقویت این بخش در گرو انعکاس عملکرد مثبت آن در رسانه هاست.

وی در ادامه با اشاره به نقش انکار ناپذیر رسانه ها در پیشرفت اقتصادی جوامع بیان داشت: تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی نیز مطمئنا در ارتباط متقابل رسانه و صنعت تعریف می شود.

قائم مقام صداو سیمای استان مرکزی گفت: صداو سیمای استان مرکزی با افتتاح اولین دفتر ارتباط رسانه و صنعت کشور در تلاش است تا با حضور کارشناسان بخش صنعت و رسانه به تحلیل مسائل ومشکلات بخش صنعت و چاره اندیشی پیرامون این مسائل بپردازد.