خبرنگاران ترسیم کنندگان افق های متعالی و روشن در عرصه های مختلف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در پیامی این روز را به اصحاب قلم استان تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: در عصر انفجار اطلاعات رسانه ها نقش محوری ایفا می کنند. در این راستا خبرنگاران به عنوان سفیران بی مدعا و یار اطلاع رسانی حامل رسالتی بس سترگند که همواره با تعهد، دغدغه، احساس مسئولیت، وقت شناسی و ... معنا و مفهوم پیدا نموده و ترسیم کننده افق های متعالی و روشن در عرصه های مختلف خواهند بود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: 17 مرداد روز خبرنگار یاد آور روزی بزرگ در تقویم فرهنگی کشور است که به واسطه آن فرصتی مغتنم برای قدرشناسی ایثار، همت و تلاش در خور اهالی خبر تلقی می شود.

این پیام می افزاید: و نیز 17 مرداد مصادف است با سالروز شهادت شهید صارمی که ضرورت دارد از این رهگذر روحیه امید در ملت و همدلی در میان مسلمین ایجاد و این از جمله مسائلی است که خبرنگاران بایستی همیشه در کار و فعالیتشان آن را رعایت کنند.

در بخش پایانی این پیام آمده است: با تبریک این روز ارزشمند به همه خبرنگاران گرامی و تلاشگر عرصه اطلاع رسانی امید است همواره روز به روز شاهد رونق در فضای اطلاع رسانی بوده و آراء، نظرات و دیدگاه های شایسته فعالان حوزه خبر را در تعالی و پیشرفت امور این حوزه شاهد باشیم.