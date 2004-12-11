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۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۰

براساس آمار بانك مركزي

توليد جو در سال گذشته حدود چهار درصد كاهش داشت

افزايش قيمت خريد تضميني گندم و در نتيجه مقرون به صرفه بودن كشت اين محصول موجب جايگزيني زمين هاي زير كشت زراعتهاي رقيب مانند جو و ذرت دانه اي به گندم شده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر  و براساس بررسي هاي انجام شده بانك مركزي  افزايش بالاي  قيمت خريد تضميني گندم در سال 81 (8/23 درصد ) و اعلام نرخ 1500 ريال در سال 82 زمينه ترغيب كشاورزان به افزايش سطح زير كشت گندم  را فراهم آورد .
براساس اين گزارش توليد جو در سال 82 با 1/4 درصد كاهش به دو ميليون و 958 هزار تن محدود شد كه اين امر موجب افزايش 190  هزار تني  واردات اين محصول در سال 82 در مقايسه با سال قبل از آن شده است .
اگرچه توليد گندم در كشور به مرز خودكفايي رسيده ، ليكن نمي توان از كاهش توليدات اقلامي كه مصرف صنعتي داشته و افزايش واردات آن مانند ( جو ، ذرت و) و تاثيري كه بر قيمت محصولات نهايي و تبديلي كشاورزي دارد، گذشت .
براساس آمار موجود در طول سال  گذشته  تغيير كاربري بخشي از اراضي زير كشت محصولات رقيب  گندم و همچنين كاهش عرضه گندم مصرف خوراك دام موجب افزايش 913  هزار تني ذرت به منظور جايگزيني با گندم  درخوراك دام و طيور گرديد .
کد مطلب 137867

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