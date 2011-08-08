برگزاری مسابقات جام رمضان در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، از مهم‌ترین مسابقات ورزشی این شهرستان می‌توان به برگزاری ششمین دوره مسابقات والیبال در روستای کلجاه که با حضور فرماندار شهرستان اسکو آغاز شد، اشاره کرد.

برگزاری مسابفات فوتبال در شهرستان‌های اسکو و ایلخچی همچنین روستاهای بایرام، دیزج و دیگر روستاهای شهرستان از دیگر مسابقات این جام هستند.

همچنین برنامه‌های اردوی جهادی دانشجویی شهرستان اسکو به همت بسیج ناحیه این شهرستان در حال برگزاری است.

حبیب سلیمانی مسئول دانشجویی سپاه ناحیه اسکو در حاشیه بازدید فرماندار اسکو و فرمانده سپاه این شهرستان از این طرح اظهار داشت: قسمت اول برنامه‌ اردوی جهادی دانشجویی با برگزاری کلاس‌های آموزشی قرآن، احکام، کامپیوتر، آشپزی و دیگر کلاس‌های تخصصی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

وی افزود: این کلاس‌ها با شرکت برادران و خواهران بسیجی شهرستان اسکو برگزار شد و در پایان با اهدای جوایز و گواهی شرکت به برنامه‌های آموزشی اتمام داده می‌شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: برنامه‌های ویژه این ماه در روستاهای محروم شهرستان برای زیباسازی و مرمت بناهای قدیمی روستایی در حال برگزاری است که در کنار این برنامه‌ها به روستاییان علاقه‌مند نیز آموزش داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: محفل انس با قرآن کریم همه روزه در ماه مبارک رمضان نیز با حضور اهالی روستاهای محروم شهرستان اسکو، ایلخچی و جزیره اسلامی در مساجد این شهرستان بعد از افطار برگزار می‌شود.

سپاه ناحیه اسکو نیز مسابقه کتابخوانی شمیم رحمت از کتاب ره‌توشه رمضان را در این ماه برگزار می‌کند.