وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنی چند از معاونین و مدیران ستادی وی را همراهی می کنند عصر یکشنبه با استقبال مسئولان ارشد استانی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران وارد فرودگاه دشت ناز ساری شد.

سید محمد حسینی قرار است ضمن بازدید از پروژه در حال احداث خانه فرهنگ ساری (مرحوم کردان) از پروژه های مصوب سفر دولت، در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری شرکت کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن شرکت در ضیافت افطار خبرنگاران استان، نشست خبری و جلسه پرسش و پاسخی با اصحاب رسانه مازندران خواهد داشت.

گفته می شود، حسینی در سفر به مازندران اخبار خوشی از برنامه های دولت و وزارت ارشاد برای حمایت از فعالان رسانه ای را به اطلاع خبرنگاران مازندران برساند.

مازندران دارای 500 فعال مطبوعاتی است.