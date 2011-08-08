علی فتح اله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در نشستی که امروز با آقای عزیزالله محمدی و مسئولان سازمان لیگ برتر داشتیم، اسناد و مدارک خود را برای همراهی خسرو حیدری با تیم استقلال ارائه کردیم.

وی با تاکید براینکه مدارک باشگاه استقلال قانونی بوده و به احتمال فراوان نظر مثبت سازمان لیگ برتر را جلب می کند، افزود: تا فردا سه شنبه مشخص می شود که خسرو حیدری می تواند استقلال را همراهی کند یا اینکه باید به سپاهان بازگردد.

سرپرست باشگاه استقلال با ابراز امیدواری از اینکه مشکل حیدری برطرف شود، افزود: با این شرایط خسرو حیدری در بازی با داماش گیلان در هفته دوم لیگ برتر نیز اجازه همراهی تیم را نخواهد داشت اما امیدواریم از هفته سوم مجوز حضور در ترکیب تیم استقلال را پیدا کند.

تیم فوتبال استقلال دوشنبه شب در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف داماش گیلان می رود.