مهمترین شاخصه خبرنگاران صلح جویی و خیرخواهی آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار و ضمن قدردانی از روزنامه نگاران گفت: خبرنگاران چشمان بیدار و محافظان صمیمی و دلسوز میراث فرهنگی هستند.

وی افزود: خبرنگاران با تیزبینی و دقت همیشگی خود ضعف ها، کمبودها و مشکلات را رصد کرده و با انتقال آن به افکار عمومی سهم بزرگی را در حفاظت از میراث فرهنگی به عهده می گیرند.

محمدی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بسیاری از موفقیت های خود را مدیون همراهی های شایسته اصحاب رسانه و همکاری و دقت به موقع آنها می داند.

تراب محمدی یادآور شد: ثبت جهانی بازار تبریز مهمترین و نزدیک ترین نمونه از همکاری اصحاب رسانه و خبرنگاران با سازمان به شمار می رود.

وی از خبرنگاران به عنوان کسانی که می توانند مخاطرات را به خوبی مخابره کنند یاد کرد و گفت: خبرنگاری شغلی است که بیش از هر چیز به صداقت و بی طرفی نیاز دارد.

محمدی با اشاره به نامگذاری 17 مرداد به نام روز خبرنگار، گفت: 17 مردادماه، سالروز شهادت "محمود صارمی" خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی است که در سال 1377 به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان توسط نیروهای افراطی طالبان به شهادت رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: شهید صارمی از جمله خبرنگاران پرتلاش و آزاده ای بود که از حضور در خطرناکترین میدان ها ترس به دل راه نداد و به رسالت خویش تا انتها وفادار ماند.

محمدی تصریح کرد: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست.

تراب محمدی همچنین با تاکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه با سازمان ها از جمله سازمان میراث فرهنگی، گفت: خبرنگاران با حضور در جامعه می توانند نقش کلیدی و موثری در جلوگیری از تخریب ها و اتفاقات ناگوار حوزه میراث فرهنگی و تاریخی کشور و استان ایفا کنند.