رشد 14.4 درصدی صادرات محصولات کشاورزی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان کاظمی توضیح داد: صادرات محصولات کشاورزی استان فارس در سهماهه اول سال جاری مقدار31.3هزار تن به ارزش 34.6 میلیون دلار بوده که در مقایسهبا سال قبل از لحاظ وزنی20.2و به لحاظ ارزشی 14.4درصد افزایش داشته است و این درحالیست که صادرات کشاورزی کشور در سه ماهه اول سال 1390 در مقایسه با سال قبل ازلحاظ وزنی هشت درصد و از لحاظ ارزشی 11 درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: 4.5میلیارد دلار صادرات کشاورزی در سطح کشور و 212 میلیون دلار صادرات کشاورزی برای استان فارس در سال 90 پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در سال 88 میزان تولید محصولات کشاورزی فارس 9 میلیون و 366 هزار 954 تن و میزان صادرات محصولات کشاورزی 150 هزار و 294 تن معادل 1.6 درصد تولید بوده است.

وی ادامه داد: در سال 89 نیز فارس مقدار 177هزار و 834 تن محصولات کشاورزی به ارزش 145.4 میلیون دلار صادر کرده که این آمارها نشان دهنده توانمندی و قابلیتهای فراوان بخش کشاورزی در زمینه صادرات است.

کاظمی ایجاد ارتباط هوایی ویژه حمل و نقل محصولات کشاورزی با کشورهای هدف صادراتی را یکی از ملزومات توسعه صادرات کشاورزی فارس برشمرد و گفت: تمرکز بر صنایع تبدیلی، بسته بندی و تکمیلی در بخش کشاورزی استان و ایجاد انسجام در صادرات این محصولات علاوه بر بهبود کیفیت محصولات صادراتی، به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی خواهد انجامید.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس درادامه بیان داشت: انجام تحقیق به منظور یافتن بهترین شیوه های بسته بندی، درجه بندی و تبدیل محصولات کشاورزی، منطبق بر فرهنگ و نیازهای بازار هدف و نیز تعیین ردیف مشخص در بودجه سالانه کشور تحت عنوان "ارتقای بهره وری محصولات دارای مزیت صادراتی" و افزایش اعتبارات به منظور افزایش تولید ارقام و یا گونه هایی که دارای بازار مناسب در کشورهای هدف صادراتی هستند ازجمله راهکارهای بهبود صادرات محصولات کشاورزی استان فارس به شمار می آیند که باید مورد توجه قرار گیرند.