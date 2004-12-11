فرصتي كه نبايد از كف برود

پس ازاينكه درتاريخ 19 آذرماه قرعه كشي تيمهاي منطقه آسيا برگزارشد، اكنون تيمهاي اين منطقه با شناخت حريفان خود درصددند تا براي حضوردراين رقابتها، خود را تا بن دندان مسلح سازند.

كره جنوبي اعلام كرده درماه ژانويه به ايالات متحده آمريكا سفرمي كند تا با تيمهاي منطقه آمريكاي جنوبي ديداركند. تيمهاي ژاپن، عربستان سعودي وبحرين هم بيكارنخواهند نشست وبرماست كه ازاين قافله عقب نمانيم وتا آغازبازيهاي مرحله دوم، به انجام ديدارهاي تداركاتي مفيد بپردازيم. انتخاب حريفاني نزديك به رقيبان ما دراين مرحله مي تواند كمك شايان توجهي درراه آماده سازي تيم ملي باشد.



فدراسيون فوتبال بايد اين نكته را درنظرداشته باشد كه تيم ملي ايران درگروهي به ميدان مي رود كه دوتيم نژاد زرد با شاخصه اصلي شان كه همانا ارائه فوتبال سرعتي است حضوردارند. فوتبال ما بايد تا آغازرقابتهاي مرحله دوم كه چندان هم دورنيست، ضعفهاي موجود را در تقابل با تيمهاي سرعتي منطقه شرق برطرف سازد. تيم ما درخط دفاعي با مشكلات فراواني مواجه است واين موضوع ازآخرين ديدارتيم ملي كشورمان مقابل قطركاملا مشهود است.

با گذشت 12هفته ازمسابقات ليگ برتر، مشخص شده كه بسياري از بازيكنان ازجمله مدافعان شايستگي حضوردرتيم ملي را دارند. مربيان تيم ملي بايد بپذيرند كه تيم ملي حاضر، بهترين تيم ملي كشورنيست وچه بسا با اندكي دقت نظر بتوان نفرات جديدي را به تيم ملي فراخواند تا شرايط صعودمان به مرحله نهايي بسي هموارترشود. اين فرصت نيك نبايد ازكف فوتبالمان برود وگرنه بايد براي هميشه حسرت خورد.