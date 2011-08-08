200 نفر از خبرنگاران و کارکنان مطبوعات قم صاحب مسکن شدند

محمد عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به دنبال تشکیل تعاونی مطبوعات استان قم تا کنون 204 نفر از خبرنگاران و کارکنان مطبوعات استان که عضو تعاونی مطبوعات بوده‌اند از خدمات این تعاونی بهره‌مند شده‌اند.



وی تصریح کرد: 120 واحد احداثی این تعاونی در قالب مجتمع مسکونی مطبوعات در شهرک پردیسان بیش از دو سال است که تحویل اعضاء شده و 84 واحد مسکونی نیز در مجتمع جمهوری اسلامی و در دست احداث است که تا پایان سال تحویل صحابه مطبوعات و رسانه‌ استان خواهد شد.



مدیر عامل تعاونی مسکن مطبوعات استان قم تصریح کرد: خانه مطبوعات مشروعیت یافته از صحابه مطبوعات استان در سال 1380 طی برآوردی که از وضعیت کارکنان مطبوعات داشت پس از فرمی که در میان کلیه اعضای مطبوعات و رسانه‌های استان اعم از مطبوعات محلی، خبرگزاری‌ها و نشریات تخصصی داشت، مشخص گردید که نزدیک به 150 نفر از ایشان فاقد مسکن هستند، لذا با هماهنگی با مدیران وقت استان زمینی در شهرک پردیسان تهیه و نسبت به احداث 120 واحد مسکونی تحت عنوان مجتمع مطبوعات اقدام شد.



وی افزود: این مجتمع پس از دو سال تکمیل و تحویل اعضاء گردید.



عطایی اضافه کرد: به دنبال درخواست جمع دیگری از اعضاء، تعاونی اقدام به خرید زمینی در خیابان جمهوری اسلامی کرد و از ابتدای سال 1389 شروع به احداث یک مجتمع 84 واحدی در این پروژه نمود که با توجه به برنامه زمان بندی شده اجرای آن تا پایان سال 90 به اتمام خواهد رسید.



مدیر عامل تعاونی مسکن مطبوعات ضمن گلایه از عدم همکاری برخی مسئولان ادامه داد: یک سال است درخواست وقت از استاندار نموده‌ایم تا ضمن ارائه گزارش، برای رفع برخی مشکلات و همچنین تأمین مسکن خبرنگاران و کارکنانی که در سه سال اخیر به جمع صحابه مطبوعات پیوسته و فاقد مسکن هستند، چاره جویی شود ولی هنوز آقای استاندار فرصت لازم برای در اختیار دادن وقت را نداشته‌اند.



عطایی افزود: تعاونی مسکن مطبوعات آماده است در صورت اختصاص زمین از سوی مسئولان، نسبت به احداث منزل مسکونی برای خبرنگاران فاقد مسکن اقدام نماید.



گفتنی است دومین مجتمع مطبوعات در 18 طبقه با زیربنای 12 هزار متر مربع در خیابان جمهوری اسلامی در دست احداث می‌باشد.

