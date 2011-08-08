ارتباط متقابل رسانه و صنعت فرهنگ صنعتی را در جامعه تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاوشی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در حاشیه افتتاح دفتر رسانه و صنعت در صداو سیمای استان مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: راه اندازی دفتر ارتباط رسانه و صنعت در رسانه ملی استان مرکزی توسعه حرکت های اقتصادی و صنعتی استان مرکزی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان این که بخش صنعت استان مرکزی به عنوان عمده ترین بخش اقتصادی استان مرکزی نیازمند توجه جدی رسانه ها برای انعکاس عملکرد این بخش است گفت: با رسانه ای کردن فعالیتهای بخش صنعت بستر لازم برای شناسایی بازارهای داخلی و خارجی تولیدات صنعتی استان فراهم خواهد شد.

وی اظهار امیداواری کرد تا راه اندازی دفتر ارتباط رسانه و صنعت زمینه بررسی کارشناسانه مسائل و مشکلات بخش صنعت استان را فراهم و گامی اساسی در مسیر حل مشکلات موجود برداشته شود.