مدیریت شهری از تفکر خلاق رسانه بهره می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده ضمن تبریک به فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی گفت: فعالان عرصه قلم قاصدانی هستند که با آگاهی مسیر بصیرت را پیشه کردند و همواره برای ارائه فرهنگ و آموزه های ارزشمند در جامعه مدنی تلاش می کنند.

وی در بیان دنیای واقعی خبرنگاران، افزود: حفظ کرامت، پاسداشت دین ، شأن و منزلت رسانه ها از ابزارهای موفق رسانه ای است که تحقق این مهم نیاز به عمق بخشی به دید رسانه ای دارد.

‌آقازاده با بیان اینکه خبرنگاری تنها نوشتن نیست، اظهارداشت: حریت، استقلال و مناعت طبع از مهم‌ترین رویکردهای اخلاقی اصحاب رسانه و خبرنگاران است.

شهردار کرج رسانه را به عنوان یک ابزار اطلاع‌ رسانی در برهه‌ها و مقاطع مختلف دانست و افزود: این قشر از گذشته تا

حال همواره توانسته ایفا‌گر نقش واقعی خود در جامعه باشند و گذر تاریخ حاکی از این مهم است.

آقازاده تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خبرنگاران در زمینه اطلاع رسانی را از ضرورتهای مهم برای موفقیت یک رسانه در مسیر رسالتی که بر عهده دارد دانست و اظهارداشت: خبرنگاران در سلامت و پیشرفت جامعه نیز نقش بسیار موثری دارند.

وی از خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان یاد کرد و گفت: نقش ممتاز و انکارناپذیر خبرنگاران‌ در شکل‌گیری و جهت‌دهی افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است و این پل ارتباطی همیشه باید مستحکم و پایدار باقی بماند.

این مسئول نقش خبرنگاران در انتقال نیازهای شهروندان به مسئولان را مهم ارزیابی کرد و گفت: خبرنگاران به عنوان حلقه ارتباطی میان مدیریت شهری، افکار عمومی و شهروندان، تاثیر بسزایی در فراهم آوردن بسترهای مناسب به منظور مشارکت حداکثری شهروندان در برنامه های مجموعه مدیریت شهری دارند.

وی با بیان اینکه نگاه رسانه ای از مبناهای مهم درمجموعه مدیریت شهری کرج است، افزود: مدیریت شهری کرج همواره از اندیشه و تفکر خلاق اصحاب رسانه برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری که توسعه و انتفاع شهر منطبق بر خواسته شهروندان است استفاده می کند.

شهردار کرج با تاکید بر ضرورت تعامل رسانه ها با مسئولان اظهارداشت: خبرنگاران با اطلاع رسانی شفاف و بی جانب می توانند موجب اعتماد سازی میان مردم و مسئولان شهری شوند.

خبرنگاران نقش بسزایی در توسعه شهر ایفا می کنند



مشاور رسانه ای شهردار کرج گفت :خبرنگاران نقش بسزایی در توسعه شهر ها و تحقق اهداف مدیریت شهری ایفاد می کنند.



احمد خیری با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: انتقال آگاهانه و صحیح اطلاعات به افکار عمومی از سوی خبرنگاران به عنوان طلایه‌داران عرصه اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست.



وی با تاکید بر ضرورت بستر سازی مناسب جهت مشارکت بیشتر اهالی فرهنگ و رسانه به عنوان مشاوران مطلع در نهاد های خدمات رسان افزود: شهرداری کرج با درک صحیح از پتانسیل ها و نقش آفرینی های خبرنگاران همواره از نقطه نظرات آنان در اداره شهر بهره می برد.

مشاور رسانه ای شهردار کرج نقش مهم و اساسی اصحاب رسانه در تحقق طلوع خورشید سی و یکمین نگین درخشنده ایران عزیز و تشکیل استان البرز را یاد آور شد و گفت: بهره گیری از ظرفیت بالای رسانه های محلی و خبرنگاران باید همواره در اولویت برنامه ریزان استان قرار گیرد.

وی افزود: اگرچه خبرنگاران با دغدغه ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و بواسطه نوع شغل خود متحمل آسیب های متعددی می شود ولی با تمام سختی ها شفاف و صادقانه مسائل و مشکلات جامعه را مطرح می کنند.

این مسئول تصریح کرد: بانگاهی منصفانه نقش بسیار ارزنده خبرنگاران و اصحاب رسانه در کرج با وجود دغدغه های فراوان این قشر در پیگیری و حل معضلات شهری مشهود است.

خیری با بیان اینکه رسانه ها در انعکاس و حل معضلات نقش مهمی ایفا می کنند تصریح کرد: شناسایی معضلات به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده و ارائه راهکارهای کارشناسی و بومی برای حل آنها به مدیران شهری باعث شتاب در حل مشکلات و تسریع در ارائه خدمات شهری می شود.

