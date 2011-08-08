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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

در معاملات دوشنبه ؛

818 میلیارد ریال سهم در بازار دادوستد شد

در دادوستدهای امروز بازار سهام شاخصها با سیری صعودی مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در بازار امروز 47 واحد بالا رفت و به رقم 24هزار و 970 واحد رسید. شاخص 30 شرکت بزرگ 4 واحد رشد کرد و شاخص آزاد شناور 98 واحد صعود را تجربه کرد.

همچنین شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 29 و 168 واحد رشد را تجربه کردند و در نتیجه معاملات امروز شاخص صنعت 73 واحد کاهش یافت و به رقم 19 هزار و 101 واحد رسید.

امروز معامله گران تالار شیشه ای 289 میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش 818 میلیارد و 362 میلیون ریال در 16هزار و 57 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.
کد مطلب 1378688

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