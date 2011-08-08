818 میلیارد ریال سهم در بازار دادوستد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در بازار امروز 47 واحد بالا رفت و به رقم 24هزار و 970 واحد رسید. شاخص 30 شرکت بزرگ 4 واحد رشد کرد و شاخص آزاد شناور 98 واحد صعود را تجربه کرد.

همچنین شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 29 و 168 واحد رشد را تجربه کردند و در نتیجه معاملات امروز شاخص صنعت 73 واحد کاهش یافت و به رقم 19 هزار و 101 واحد رسید.



امروز معامله گران تالار شیشه ای 289 میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش 818 میلیارد و 362 میلیون ریال در 16هزار و 57 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.