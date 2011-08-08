اردوهای جهادی هلال احمر گیلان برگزار شد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در دومین اردوی جهادی که امسال با شعار " جهاد رمضان، خدمات ماندگار، خودسازی معنوی " در سراسر استان گیلان اجرا می شود.

وی اظهارداشت: در قالب این اردوها جوانان عضو جمعیت هلال احمر در دو بخش آموزشی، فرهنگی و فعالیت های بشردوستانه در روستاهای محروم استان به ارائه خدمات می پردازند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین ارتقاء دانش و مهارت علمی و عملی روستائیان در زمینه امداد و کمک های اولیه بمنظور مقابله با حوادث و حفظ سلامت، تحقق شعار در هر خانواده یک امدادگر، ارتقای روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت حداکثری روستاییان در فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه را از اهداف اجرای این اردوها عنوان کرد.

وی ادامه داد: اردوهای جهادی از نخستین روز از ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه مبارک در استان گیلان ادامه دارد.