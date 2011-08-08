  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

اردوهای جهادی هلال احمر گیلان برگزار شد

اردوهای جهادی هلال احمر گیلان برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از برگزاری اردوهای جهادی این جمعیت به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در دومین اردوی جهادی که امسال با شعار " جهاد رمضان، خدمات ماندگار، خودسازی معنوی " در سراسر استان گیلان اجرا می شود.

وی اظهارداشت: در قالب این اردوها جوانان عضو جمعیت هلال احمر در دو بخش آموزشی، فرهنگی و فعالیت های بشردوستانه در روستاهای محروم استان به ارائه خدمات می پردازند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین ارتقاء دانش و مهارت علمی و عملی  روستائیان در زمینه امداد و کمک های اولیه بمنظور مقابله با حوادث و حفظ سلامت، تحقق شعار در هر خانواده یک امدادگر، ارتقای روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت حداکثری روستاییان در فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه را از اهداف اجرای این اردوها عنوان کرد.

وی ادامه داد: اردوهای جهادی از نخستین روز از ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه مبارک در استان گیلان ادامه دارد.

کد مطلب 1378689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها