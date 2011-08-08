آیینه مکدر رسانه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در تعریف علم ارتباطات و روزنامه نگاری خبرنگار واژه ای است مقدس که با ژرف اندیشی و معرفت عقلانی در آگاهی سازی مردم و توسعه جامعه نقش موثری دارد.

تبیین این جهان بینی در زمان های مختلف براساس نظریه های گوناگون متفاوت است، زمانی متصور می شد که میان فرستنده - گیرنده - پیام - وسیله پیام و اثر پیام رابطه یک سویه مطلق وجود دارد و هرآنچه صاحبان موسسات غول رسانه ای در بزرگراه های ارتباطی خود تولید می کنند بدون شک در گیرنده پیام "اثر گلوله ای یا تزریق سرنگ" دارد و در این اثنا واکنش مخاطبان به محصولات تولیدی صاحبان رسانه ای نادیده گرفته می شد اما امروز با تولید ارتباطات رسانه ای، تکنولوژی، رشد فضای سایبری رسالت رسانه های جمعی به ویژه در حوزه رسانه های نوشتاری، داغ (رادیو) و سرد (تلویزیون) سنگین شده است تا جایی که مردم یا مخاطبان به اراده و از روی اختیار نسبت به انتخاب رسانه و مصرف کالای تولیدی رسانه ها اقدام می کنند و این رویکرد نسبیت گرایی موجب تولد نظریه "رسانه های قدرتمند و مخاطبان فعال" شد.

در این شرایط که فرایند تولید خبر از رویدادمحوری به فرایندمحوری و روش روزنامه نگاری از ادعامحوری به تایید محوری با ساختار روزنامه نگاری توسعه ای امری اجتناب ناپذیر در فلسفه و ماهیت رسانه ای است، سهم رسانه های جمعی کردستان در این تغییر و تحول چند است؟

ظرف و مظروف های فرهنگ سنتی حاکم بر روزنامه نگاری و روزنامه داری در کردستان هنوز نمادی از نظریه نخست حاکم بر فضای رسانه ای "گلوله ای یا تزریق سرنگ" را در اذهان متبادر می کند که در حقیقت باید برای پالودن این نگرش سنتی مطلق اندیشانه از صافی معرفت عقلانی رسانه ای با اطمینان به جنگ تابوشکنی انگاره های ذهنی رفت تا از گذر این ساختارشکنی سیمای نظریه رسانه های قدرتمند و مخاطبان فعال در آیینه روزنامه نگاری نوین توسعه ای در این استان تجلی یابد.

یکی از فرهنگ های غلط حاکم بر روزنامه نگاری در کردستان تولید شخصیت های خبرنویس با نگرش رپرتاژ آگهی "اقتصاد رسانه ای" است که هیچ گاه از مدخل قیف باریک خبرنگاری و گزارش نویسی برای تولید آثار خلاقانه سخت و نرم خبر با رعایت سبک، ارزش و عناصر خبری و اجزای تیتر و لید نخواهند گذشت و همچنان در برکه کم عمق سبک تاریخی که روشی است برای آموزش خبرنگاران مبتدی غوطه ور خواهند ماند.

اصرار صاحبان رسانه سایبری و مکتوب بر اثبات گرایی این نوع نگرش سنتی برای تولید خبرنگاران خبرنویس نه تنها به ضرر جامعه بلکه سواد رسانه ای این رسانه را بدون تحرک افقی و عمودی ثابت نگه می دارد در این فضای پرهیاهو که دیوار مطبوعات برای جولان افراد از قشرهای مختلف کوتاه است ذکر این نکته ضروری است که افرادی همچون "علی اکبر قاضی زاده" و "حسین قندی" که ایامی در روزنامه کیهان شروع به کار کردند علیرغم تحصیلات آکادمیکی روزنامه نگاری آن هم در دهه پنجاه، حدود شش ماه صندلی برای نشستن در فضای کیهان نداشتند، در مصاحبه ای حسین قندی روزنامه نگار نامی کشور اذعان می دارد که نه تنها صندلی برای نشستن در فضای کیهان نداشته است بلکه در یک زیرزمین نمور وی سالها مشغول آرشیو روزنامه کیهان از سالهای 21 تا 50 هجری شمسی با هدف میکروفیلم بوده است که در نهایت هم حاصل این همه گرد و غبار خوردن نتیجه ای در بر نداشته است پس چه خوب گفته اند که حرمت امام زاده با متولی است .

خبر حق اجتماعی جامعه است نه کالای تجاری، تولید خبر و گزارش که مبتنی بر سوژه های عینی است می تواند در توسعه و فرورفتگی یک جامعه نقش مستقیم داشته باشد همچنان که خبرنگاران و گزارشگران معتبر جهانی همچون "اوریانا فالاچی" با نوشتن گزارش "لذت از کشتن" در جنگ ویتنام سیاستمداران آمریکایی را مجبور به تغییر خط مشی و انتشار گزارش "در واترگیت چه گذشت" نیکسون رییس جمهور آمریکا ابر قدرت جهان را از تخت ریاست جمهوری کنار نهاد و یا اینکه چاپ گزارش "اینجا اشک ماتم می گیرد" نوشته فریدون صدیقی مسئولان بهزیستی ایران را در آن مقطع زمانی به تکاپو واداشت .

امید است که روزی از تلاش خبرنگاران عرصه رسانه در این استان همتراز با خبرنگاران مطرح و صاحب قلم کشور و جهان تجلیل شود تا کور شود هرآنکه نتواند دید .

این رویا با مطالعه، تجربه اندیشی، برگزاری کارگاه های آموزشی، تحصیلات روزنامه نگاری و رعایت 10 اصل بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری به ویژه رعایت اصل دوم "زندگی روزنامه نگار وقف واقعیت عینی است، اصل سوم و چهارم رعایت مسئولیت اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگار و اصل ششم رعایت احترام به منافع عمومی و حریم خصوصی" با اندکی همت دست یافتنی است. برای حلاوت ذهن جامعه هدف این متن تلخ کام حافظ چه شیرین گفته است:

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

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یادداشت از شیروان یاری