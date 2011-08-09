منافع ملی قربانی رفتارهای قبیله ای احزاب و گروه های سیاسی شده است

حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه مخاطب فرمایشات رهبری در انتقاد به رفتارهای قبیله ای همه احزاب و گروه های سیاسی هستند اظهار داشت: زمانی که غفلت در جامعه حاکم می شود و جناح های سیاسی به تخطئه اقدامات مثبت و منفی یکدیگر می پردازند لزوم ارائه این هشدارها افزایش می یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگ نمایی نواقص و زیر سئوال بردن اقدامات مثبت جناح رقیب از آفت های نگاه قبیله ای در عرصه سیاسی کشور است.

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به اینکه انتقاد از رفتارهای قبیله ای مورد نظر رهبر انقلاب بوده است تصریح کرد: منافع و مصالح ملی همواره قربانی رفتارهای قبیله ای احزاب و گروه های سیاسی می شوند که شاید به بدنه دولت یا مجلس نیز نفوذ کرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه منافع ملی نباید قربانی مصالح شخصی، گروهی و یا جناحی شود اظهار داشت: وحدت احزاب با گرایش های سیاسی اصولگرا و یا اصلاح طلب در قالب جناح های سیاسی هیچ اشکالی ندارد اما تبدیل آن به قبیله های سیاسی و اقتصادی انحراف است.

نجابت باتاکید براینکه احزاب سیاسی باید به روزهای ملی و مذهبی مثل روز قدس و 22 بهمن نگاه فراجناحی داشته باشند گفت: رفتارهای قبیله ای با رفتارهای معمول احزاب و گروه های سیاسی بسیار متفاوت است احزاب و گروه های سیاسی می توانند در عین اینکه انتقادات اساسی را به یکدیگر دارند ، نگاه مشترکی به منافع ملی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولین نظام رفتارقبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد را یکی از نقاط ضعف کشور برشمردند و فرمودند: در رفتار قبیله ای، تأیید یا تخطئه اقدامات افراد، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است.