جشنواره منطقه ای فیلمنامه کوتاه با حضور پنج استان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با حضور بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و فارس و با هدف شناسایی توانمندیهای هنرمندان میهن اسلامی و تلاش برای کشف و شکوفایی استعدادهای نو در تولید آثار سینمایی ارزشی، پرداخت هنری به مسائل و موضوعات ارزشی و ملی، معرفی آثار شاخص و ایجاد بستر و الگوسازی مناسب در عرصه فیلمنامه نویسی برگزار می شود.

جشنواره فیلمنامه نویسی کوتاه بیشابور در دو بخش اصلی و یک بخش جنبی برگزار می شود.

بخش اصلی این جشنواره در قسمت آزاد و قهرمان من برگزار می شود که در بخش آزاد تمامی فیلمنامه های با موضوع های مختلف می توانند شرکت کنند و در بخش قهرمان من نیز آثار با شرایط جشنواره پذیرش می شود.

علاقه مندان جهت دریافت برگ فراخوان و فرم شرکت، علاوه بر مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به نشانی www.ershadfars.irمیتوانند به اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزشگاه های آزاد سینمایی، دفاتر انجمن سینمای جوان و اداره های آموزش و پرورش محل اقامت خود در پنج استان مذکور مراجعه کنند.