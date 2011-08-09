به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که وزیر آموزش و پرورش در خردادماه امسال مورد این پرسش خبرنگاران قرار گرفت که اضافه کاری معلمان و حقوق معلمان حق التدریس چه شد؟ اینگونه پاسخ داد که " تمام حقوق و مزایای معلمان تا کنون پرداخت شده و هیچ بدهی به فرهنگیان نداریم".

حتی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده بود که سرانه مدارس به نوبت پرداخت شده و نوبت دوم آن نیز در تیرماه پرداخت می شود، تمام این سخنان در حالی است که هر از چندگاهی از مناطق مختلف آموزش و پرورش می شنویم که حق اضافه کاری و حقوق معلمان حق التدریس پرداخت نشده است.

در آخرین مورد، "م.د" معاون یکی از مدارس راهنمایی منطقه 6 تهران در تماسی که با خبرگزاری مهر داشت، گفت که " از اسفند ماه سال گذشته تا کنون حق اضافه کاری معلمان، معاونان و مدیران پرداخت نشده و هربار که به منطقه مراجعه می کنیم، عنوان می کنند که بودجه نداریم!"

این فرد افزود: " این در حالی است که حقوق معلمان حق التدریس هم پرداخت نشده و آنها هم دچار مشکلات فراوانی شده اند".

همچنین یکی از معلمان مدرسه ابتدایی این منطقه به خبرنگار مهر گفت: "بنده از فروردین سال جاری تا کنون یک ریال بابت اضافه کار نگرفته ام و هر بار که به منطقه مراجعه می کنم، می گویند که بودجه نداریم، سئوال من این است که اگر ما احتیاج به پول اضافه کاری نداشتیم، مجبور نبودیم که ساعات متمادی را در کلاس درس حضور پیدا کنیم".

یکی از معلمان حق التدریس با انتقاد از تعویق حقوق سه ماه اش گفت: " حقوق معلمان حق التدریس خیلی ناچیز است اما آموزش و پرورش همین حقوق ناچیز را هم سر موعد مقرر پرداخت نمی کند و ما را به مشکل می اندازد".

این معلم می گوید: " وضعیتمان را مشخص نمی کنند. سالهاست که بلاتکلیف در آموزش و پرورش مانده ایم و دو برابر نیروی رسمی کار می کنیم".

البته برخی از معلمان نیز معتقدند وزارت آموزش و پرورش بدهی های خود را پرداخت می کند اما مدیران مناطق آموزش و پرورش آن را صرف امور جاری دیگر می کنند و همین مسئله موجب تعویق حقوق معلمان می شود.

خبرگزاری مهر همسو با رویکرد اعتدال و مشی بی طرفی خود آماده انتشار پاسخ مسئولان آموزش و پرورش دراین رابطه است.