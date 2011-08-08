حامی مردم سوریه هستیم / سازمان ملل به وظیفه اصلی خود عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اخباری که رادیو فرانسه به نقل از کمیته امور پناهندگان درباره دخالت حزب الله در ترور مخالفان رژیم سوریه پخش کرده، بی اساس است.

در این بیانیه آمده است : حزب الله این اتهامات بی اساس را در چارچوب ادامه تلاشهای سازمانهای بین المللی در جانبداری از طرحهای اسرائیل و آمریکا می داند.

بیانیه فوق تاکید کرد: این ادعاها نادرست و بر خلاف واقعیت است و سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف باید دقت بیشتری در بیانیه ها و گزارشهای خود داشته باشند و به جای فتنه افکنی، به وظیفه خود عمل کنند.

این بیانیه تاکید کرد: حزب الله بارها با صدور بیانیه های مختلف ادعاهای مخالفان رژیم سوریه و دیگر اتهامات واهی را تکذیب کرده است .



بر اساس این بیانیه،حزب الله از ثبات و اصلاحات سوریه حمایت می کند و هدف این شایعات توطئه افکنی علیه مقاومت است.