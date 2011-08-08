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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

حزب الله لبنان:

حامی مردم سوریه هستیم / سازمان ملل به وظیفه اصلی خود عمل کند

حامی مردم سوریه هستیم / سازمان ملل به وظیفه اصلی خود عمل کند

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از ثبات سوریه، هدف ترویج شایعات بی اساس درباره دخالت این حزب در تحولات داخلی این کشور را توطئه چینی علیه مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اخباری که رادیو فرانسه به نقل از کمیته امور پناهندگان درباره دخالت حزب الله در ترور مخالفان رژیم سوریه پخش کرده، بی اساس است.

در این بیانیه آمده است : حزب الله این اتهامات بی اساس را در چارچوب ادامه تلاشهای سازمانهای بین المللی در جانبداری از طرحهای اسرائیل و آمریکا می داند.

بیانیه فوق تاکید کرد: این ادعاها نادرست و بر خلاف واقعیت است و سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف باید دقت بیشتری در بیانیه ها و گزارشهای خود داشته باشند و به جای فتنه افکنی، به وظیفه خود عمل کنند.

این بیانیه تاکید کرد: حزب الله بارها با صدور بیانیه های مختلف ادعاهای مخالفان رژیم سوریه و دیگر اتهامات واهی را تکذیب کرده است .

بر اساس این بیانیه،حزب الله از ثبات و اصلاحات سوریه حمایت می کند و هدف این شایعات توطئه افکنی علیه مقاومت است.

کد مطلب 1378697

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